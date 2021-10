Avec les annulations de compagnies aériennes, la flambée des prix à la consommation et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la vie des Américains est « plus difficile, pas plus facile », a déclaré Jesse Watters samedi soir sur « Watters’ World », ajoutant que « Biden et les gens autour de lui sont tellement déconnectés de réalité. »

« Le pays ne lui fait pas confiance et ne le respecte pas. Nous le regardons réagir aux problèmes comme s’il était en état d’ébriété, bâclé, négligent et lent. Les Américains souffrent », a déclaré Watters. « Les Américains en ont assez. »

« Ils vivent dans un pays imaginaire où s’ils disent que les choses vont bien, les médias vont juste le répéter et ils peuvent retourner se coucher », a poursuivi Watters, « mais les médias ne répètent pas les mensonges de Biden autant que ils avaient l’habitude. »

Watters a souligné les chaînes d’approvisionnement en attente, qui ont consommé l’actualité nationale la semaine dernière et entraîné un arriéré d’importations américaines et de vives critiques du président Biden.

« Les ports américains sont bloqués à Los Angeles et les ports de Long Beach sont massivement en retard. Tous les produits que nous avons fabriqués en Chine de nos jours, nous devons compter sur eux pour tout », a déclaré Watters.

L’hôte a noté que la cause de ces arriérés peut être directement liée à la production de biens de consommation américains en Chine.

« Biden et ses copains ont installé les usines là-bas, et maintenant nous sommes écrasés », a déclaré Watters. « Cela devrait durer jusqu’à la fin de l’année. Dans tout le pays, des centaines et des centaines de cargos n’attendent que de déposer leurs articles. Pas assez de chauffeurs de camion pour conduire le produit sur le marché non plus. »

Watters a répondu aux remarques de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, selon lesquelles l’Amérique connaît ces crises parce que « la demande est en hausse et l’économie se remet en marche ».

« Vous ne comprenez pas ? » demanda Watters. « Rien ne fonctionne parce que l’économie de Biden est si bonne. C’est leur sujet de discussion. Tout comme l’Afghanistan, rien d’autre qu’un succès. Des prix élevés et des étagères vides. C’est un signe de progrès. »

« Nous ne pouvons pas voler non plus », a poursuivi Watters. « Southwest Airlines voit des milliers de vols retardés ou annulés depuis le week-end dernier, et ils s’attendent à ce que cela dure pendant les vacances. Les pilotes et le personnel protestent contre le mandat de vaccination de Biden, et le PDG de Southwest a déclaré qu’il ne voulait même pas faire le mandat, mais il doit le faire parce que le président lui a forcé la main. »

« Alors que les problèmes continuent de s’accumuler comme des fous, la vice-présidente Kamala Harris n’a pratiquement rien fait d’autre que ceci : une vidéo spatiale de la NASA avec des enfants pour essayer de se faire comprendre », a-t-il poursuivi. « Ce n’étaient pas de vrais enfants. C’étaient des enfants acteurs embauchés. La société était canadienne. Elle n’a même pas utilisé une société américaine, et la société s’appelait » Sinking Ship Productions « . Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses. »

Watters a fait valoir que Biden s’en fichait et que son administration « avait vérifié ».

« Il ne fait même rien pour montrer qu’il s’en soucie, comme le ferait un politicien de bas niveau », a déclaré Watters. « Ils ont perdu la pièce, créant une distance plus grande que jamais entre le peuple américain et la présidence. De faux décors de la Maison Blanche, des acteurs rémunérés, des mensonges. Ils vous manquent de respect.

« L’argent ne s’arrête pas à Biden, c’est sûr », a déclaré Watters.