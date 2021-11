Waukesha : le chef de la police confirme plusieurs décès après l’horreur du défilé de Noël | Monde | Nouvelles

M. Thompson, qui est devenu le chef de la police de la ville en 2020, a confirmé plusieurs décès après qu’une voiture a percé une barricade et heurté des participants au 58e défilé de Noël de Waukesha. Il a déclaré: « Le véhicule a heurté plus de 20 personnes, certaines d’entre elles étaient des enfants et il y a eu des décès à la suite de cet incident. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait révéler le nombre total de morts, le chef de la police de Waukesha a déclaré: « L’enquête est toujours fluide, je n’ai donc pas ce nombre exact à cette heure de la soirée. »

Il a ajouté: « Nous ne publierons pas d’informations sur les décès pour le moment pendant que nous travaillons à informer les membres de la famille du défunt. »

Malgré les informations selon lesquelles le conducteur du véhicule aurait tiré des coups de feu depuis la voiture, M. Thompson a déclaré: « Pour le moment, nous ne pensons pas qu’il y ait eu de [shots] tiré du véhicule.

« Nous pensons que l’officier a déchargé son arme à feu pour arrêter le véhicule. »

JUST IN: Waukesha: Plus de 20 blessés après que la voiture se soit enfoncée dans le défilé de Noël – Coups de feu

Aucun passant n’a été blessé après que l’officier, qui a travaillé au département de police de Waukesha pendant plus de six ans, a déchargé son arme à feu.

Une personne d’intérêt est maintenant en garde à vue et la police ne recherche plus le véhicule suspect.

Alors que la scène est désormais « sûre et sécurisée », il est « inconnu » pour le moment si l’incident est lié au terrorisme.

M. Howard, qui a été nommé chef des pompiers de Waukesha en 2016, a révélé que le service d’incendie local et l’un de ses partenaires avaient transporté 11 adultes et 12 enfants dans six hôpitaux de la région.

Il a ajouté: « Mon cœur va à tous ceux qui sont touchés par cet acte insensé. »

Un responsable de la Maison Blanche a également déclaré à ABC News : « La Maison Blanche surveille de près la situation à Waukesha et nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par ce terrible incident.

« Nous avons contacté les autorités nationales et locales pour offrir tout soutien et assistance si nécessaire. »