Wavemaker India remporte un mandat médiatique pour les marques de Tata Consumer Products en Inde

Tata Consumer Products (TCP) a confié à Wavemaker India ses fonctions consolidées de planification et d’achat média pour son activité en Inde. Le portefeuille de produits de la société comprend du thé, du café, de l’eau, du RTD, du sel, des légumineuses, des épices, des offres prêtes à cuisiner et prêtes à manger, des céréales pour petit-déjeuner, des collations et des mini-repas.

Wavemaker India a été l’agence média de la division Inde des boissons emballées de TCP, qui comprenait des marques telles que Tata Tea et Tata Coffee Grand. Wavemaker s’occupera désormais également des médias pour l’activité consolidée en Inde, qui comprend des marques telles que Tata Salt, Tata Sampann, Tata Soulfull, Tata Fruski, entre autres. La victoire vient à l’arrière d’un terrain multi-agences. Les activités seront gérées depuis les bureaux de Wavemaker à Bangalore, Mumbai et Delhi.

« Nous avons travaillé avec Wavemaker sur le secteur des boissons emballées et nous sommes maintenant ravis d’étendre notre partenariat avec Wavemaker pour notre mandat médiatique de l’activité des aliments emballés et des boissons emballées de TCP India. Nous attendons avec impatience la poursuite d’un partenariat solide et la création de synergies avec la consolidation des marques TCP India sous Wavemaker India », a déclaré Puneet Das, président, boissons emballées, Inde et Asie du Sud, Tata Consumer Products.

« S’associer à l’une des marques les plus fiables du pays est à la fois un honneur et une énorme responsabilité. Nous sommes ravis de nous associer à TCP dans leur ambition de devenir un acteur de premier plan dans le secteur des produits de grande consommation dans le pays », a déclaré Ajay Gupte, PDG – Asie du Sud, Wavemaker.

« Je crois que notre cadre provocateur positif complète les plans de croissance agressifs de la marque. Avec l’aide de notre expertise dans les données, les médias, le contenu et la technologie, nous sommes convaincus d’atteindre les objectifs commerciaux pour diverses marques de TCP », a ajouté MK Machaiah, directeur de la clientèle et responsable sud de Wavemaker India.

