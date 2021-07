WAVES bondit de 10 % après la cotation de Bitfinex ; coule après | Invezz

L’échange de crypto-monnaie basé à Hong Kong Bitfinex a inclus WAVES, le jeton natif de l’écosystème Waves, une plate-forme de blockchain polyvalente qui prend en charge divers cas d’utilisation, y compris les applications décentralisées (dApps) et les contrats intelligents. La bourse a publié cette nouvelle le 20 juillet, notant qu’elle commencerait à accepter les dépôts WAVES à 10h30 UTC. Les opérations WAVES ont commencé hier à 9h00 UTC.

Selon l’annonce, WAVES se négocie contre le dollar américain (WAVES / USD) et le Tether (WAVES / USDT). La liste WAVES intervient alors que Bitfinex continue d’étendre son offre de cryptographie. Depuis début juillet, la bourse a réussi à répertorier sept autres jetons en plus de WAVES. Il s’agit de NEXO (NEXO/USD), VELO (VELO/USD), Dfinity (ICP/USD), Fractal (FCL/USD) et Terra USD (UST/USD), Mirror Finance (MIR/USD) et Graph (TRB/ USD).

Suite à la cotation de Bitfinex, le prix de WAVES a changé de 11,1% hier après avoir ouvert la journée à 12,74 $ (9,25 £) et s’être négocié jusqu’à 14,60 $ (10,60 £) plus tôt. correction à la baisse pour clôturer la journée à 14,15 $ (10,27 £). Au moment d’écrire ces lignes, WAVES est en baisse de 2,02% au cours des dernières 24 heures pour changer de mains à 14,29 $ (10,38 £).

Les dernières 24 heures ont également vu le volume de la pièce chuter de 38,66% pour atteindre 136 795 690,00 $ (99 328 034,49 £). Olas est actuellement la 53e plus grande crypto-monnaie par capitalisation avec une capitalisation boursière de 1 507 979 896,00 $ (1 094 951 742,39 £) et 105 706 048 jetons en circulation.

Tirer parti des NFT pour améliorer les performances tarifaires de WAVES

Avec les faibles niveaux de performance actuels des crypto-monnaies, les utilisateurs de crypto-monnaies entrent de plus en plus dans l’espace NFT dans l’espoir de rendements plus élevés. Bien que WAVES soit actuellement négocié en parallèle, il propose un jeu NFT appelé Waves Ducks, qui peut potentiellement faire grimper le prix du jeton. Le jeu implique que les joueurs collectent et élèvent des canards numériques.

Bien qu’un jeu ne semble pas être une approche puissante pour attirer plus d’utilisations dans l’écosystème Waves, il convient de noter qu’Axie Infinity, un jeu de hasard basé sur la blockchain pour gagner, a exceptionnellement bien fonctionné. Le jeton natif de la plate-forme, AXS, a augmenté de 32,77 % au cours des dernières 24 heures alors que la base de joueurs du jeu continue de se développer rapidement.

