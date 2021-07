Waves et Dash arrivent en tête du top hebdomadaire alors que le marché passe au vert

Du 19 au 25 juillet 2021, le marché des crypto-monnaies montre d’importants signes de reprise, après la baisse générale qu’a connue la semaine dernière la correction du prix du bitcoin (BTC). Environ 90% des altcoins ont enregistré des augmentations atteignant plus de 20%, selon les statistiques de Coin Check Up

Le top hebdomadaire est dirigé par vagues (VAGUES), qui est négocié sur Bitfinex depuis le 22 juillet ; Oui tiret (TIRET), qui était le sujet de conversation sur un podcast d’acteur. Suis-le gnose (GNO), qui a activé son protocole dans les réseaux compatibles avec Ethereum.

Les cinq crypto-monnaies sont complétées par décentralisée (MANA), avec la reconstitution virtuelle de l’alunissage d’Apollo 11 sur la Lune ; Oui petit philtre d’amour (SLP), le jeton du jeu Axie Infinity qui continue de gagner des adeptes.

De son côté, le prix du bitcoin renoue avec la hausse ces sept jours, après la chute du 20 juillet dernier qui a ramené sa valeur sous les 30 000 USD. En moyenne, la crypto-monnaie pionnière a augmenté de 7% en sept jours, pour se négocier à 34 103 USD au moment de la rédaction, selon le calculateur CriptoNoticias.

Al respecto, la firma de análisis de mercado Glassnode asegura que el comportamiento de las denominadas entidades on-chain (un grupo único de direcciones asociadas), y la retención de BTC por parte de los holders de largo plazo, son dos de los factores principales Quoi ils peuvent conduire le rallye des prix.

L’éther (ETH), pour sa part, monte également en prix. Cette semaine, il a été échangé entre 1 732 USD et 2 384 USD en sept jours et en moyenne, il augmente de 8%.

Le réseau Ethereum se prépare pour le prochain hard fork, identifié comme Londres, qui devrait se produire en août. Il s’agit de l’une des mises à jour les plus attendues, contenant jusqu’à cinq propositions d’amélioration (EIP). Entre elles est le 1559, qui vise à changer la façon dont les commissions sont payées sur le réseau, ce qui a suscité des critiques du côté des mineurs et un soutien du côté des utilisateurs.

D’autres crypto-monnaies pertinentes par capitalisation boursière montrent également une reprise. Le XRP a gagné 0,2 % ; le litecoin (LTC) a augmenté de 3 % ; Polkadot (DOT) s’est apprécié de 4% ; et cardano (ADA) ont progressé de plus de 0,7%.

Waves est pris en charge sur l’échange Bitfinex

Selon les informations publiées cette semaine sur le compte Twitter de la bourse Bitfinex, le token natif de l’écosystème Waves est supporté sur sa plateforme. Les opérations WAVES ont commencé le 22 juillet à 9h00 UTC.

Après avoir échangé sur Bitfinex, le prix de WAVES a augmenté d’un peu plus de 11% et a culminé à 15,98 $ le 23, restant sur une tendance à la hausse à ce jour. La valeur de la crypto-monnaie s’est appréciée d’environ 18% au cours de cette semaine.

VAGUES il est également échangé via un ensemble de jetons non fongibles (NFT), appelé Waves Ducks, qui a potentiellement influencé la hausse du prix du jeton. Le jeu engage et récompense les joueurs qui collectionnent et élèvent des canards numériques.

Au moment de mettre sous presse, la capitalisation boursière de WAVES est de 1 566 millions de dollars et le volume d’échange quotidien est de 116 millions de dollars.

Le prix de WAVES a commencé à augmenter à partir du 24 mai et a atteint un pic de 154 USD le 27. Source : Coin Check Up.

Les acteurs Mila Kunis et Ashton Kutcher parlent de Dash

La crypto-monnaie de Dash a enregistré un rallye majeur cette semaine, dépassant 65%. Ceci après le couple d’acteurs hollywoodiens, Mila Kunis et Ashton Kutcher, participeront à un podcast pour parler de vos investissements en crypto-monnaie.

Le 19 juillet, les acteurs étaient dans l’épisode du jour du Podcast Armchair Expert, un programme animé par l’acteur Dax Shepard et consacré aux crypto-monnaies. Comme le souligne un tweet de Dash, Kunis et Kutcher ont nommé la crypto-monnaie.

Apparemment, la simple mention de DASH a influencé le prix, qui a immédiatement grimpé en flèche. En moyenne, la crypto-monnaie a gagné jusqu’à 17% en sept jours. Son prix Il est passé de 110 $ à 142 $ le jour de la diffusion du podcast.

DASH a continué de grimper au cours des prochains jours, atteignant un pic de 149 USD. La capitalisation boursière est de 1 409 millions de USD et le volume d’échange quotidien est de 657 millions de USD.

Le prix de Dash a atteint un sommet de 149 USD le 21 juillet, augmentant en moyenne de plus de 17 %. Source : Vérification des pièces.

Protocole de gnose active pour plusieurs chaînes

Dans un article de blog, l’équipe de Gnosis Safe a annoncé le lancement de son protocole blockchain, en réseaux comme Polygon et Binance Smart Chain (BSC) et Arbitrum. Il s’agit d’un groupe de réseaux compatibles avec la machine virtuelle Ethereum (EVM).

La publication ajoute que cette intégration marque la première étape d’un déploiement multi-chaînes qui cherche à répondre aux besoins de la communauté Gnosis Safe. pour répondre à l’évolutivité d’Ethereum. Ce faisant, ils souhaitent également favoriser l’adoption d’organisations autonomes décentralisées (DAO) et fournir une sécurité supplémentaire aux trésoreries DeFi.

Au milieu de cette annonce, le prix de la crypto-monnaie du réseau, GNO, a entamé une hausse soutenue à partir du 21 juillet, atteignant un pic de 0,179 USD ce 25 juillet. Même s’il a tendance à baisser dans les dernières heures.

En moyenne, la crypto-monnaie s’est appréciée de plus de 10% en sept jours. La capitalisation boursière de GNO est de 267 millions USD et le volume d’échanges quotidien est de 446 millions USD.

Le GNO a atteint un sommet hebdomadaire de 179 $ le 25 juillet. Source : Vérification des pièces.

L’alunissage d’Apollo 11 recréé à Decentraland

Pour célébrer le 52e anniversaire de l’alunissage historique d’Apollo 11, Banquet, Dapp Craft Studios, The Aldrin Family Foundation et Nick Graham, collaborateur fréquent de la NASA, ont uni leurs forces pour recréer le lancement d’Apollo 11-52 au sein de la plateforme virtuelle Decentraland.

Il s’agit d’un atterrissage qui a été activé le 24 juillet, 52 ans après l’atterrissage réel qui a placé les premiers hommes sur la Lune, mais maintenant dans un format de monde virtuel. L’information a été partagée par plusieurs utilisateurs de la plateforme sur Twitter.

Dans le cadre de l’événement, un don a été fait au profit de la Fondation de la famille Aldrin, une organisation à but non lucratif qui propose des outils pédagogiques qui préparent la prochaine génération de voyageurs spatiaux.

Dans ce contexte, le prix de la crypto-monnaie MANA est en constante progression, culminant à 0,73 $ le 24 juillet. En moyenne, il a gagné 10%. Au moment de mettre sous presse, la capitalisation boursière de est de 1 479 millions de dollars et le volume d’échange quotidien est de 112 millions de dollars.

Le prix MANA a culminé à 0,73 $ le 24 juillet. En moyenne, il augmente de plus de 10 %. Source : Vérification des pièces.

Le jeton de jeu Axie Infinity continue de gagner des adeptes

Le rallye du jeton SLP a été constant au cours des deux dernières semaines. La pièce prend de la valeur à mesure que le jeu Axie Infinity gagne de plus en plus d’adeptes et devient l’un des plus populaires. Ces jours-ci, il a de nouveau battu son plus haut historique, atteignant l’USD dépassant les 0,35 USD, le chiffre qu’il avait atteint la semaine précédente.

Tel que rapporté par CriptoNoticias, en raison de la forte demande, le serveur de jeux vidéo s’est effondré, présentant des défaillances récurrentes. Par conséquent, ces derniers jours, les utilisateurs ont signalé des lenteurs et des plantages soudains du jeu, ce qui a affecté leurs activités.

Le projet de blockchain activé par Ethereum est un jeu dans lequel les joueurs adoptent, élèvent et échangent des animaux de compagnie numériques, appelés Axies, sous la forme de jetons non fongibles.

Au milieu de cette situation, le prix de la crypto-monnaie de la plateforme a commencé une croissance régulière le lundi 20 juillet. L’avance était de plus de 20% en trois jours, bien que les jours suivants de légères corrections soient observées. En hausse hebdomadaire moyenne, il clôture à 5%.

La capitalisation actuelle de SLP est de 152 millions de dollars et le volume d’échanges quotidien est de 92 millions de dollars.

Le prix du SLP a culminé à plus de 0,349 $ le 21 juillet. Il a augmenté de plus de 20% tout au long de la semaine. Source : Vérification des pièces.