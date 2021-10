WAVES gagne plus de 11% alors que le marché des crypto-monnaies se redresse à nouveau

Après avoir subi des pertes pendant la majeure partie de la journée de négociation d’hier, le marché des crypto-monnaies connaît aujourd’hui de nouvelles percées, chaque pièce figurant sur la liste des 10 premières crypto-monnaies par capuchon vert. Cependant, certaines pièces ont connu des performances surprenantes après avoir affiché des gains à deux chiffres au cours des dernières 24 heures.

Un exemple est WAVES, le jeton natif du protocole Waves, une plate-forme polyvalente qui prend en charge plusieurs cas d’utilisation, y compris les applications décentralisées (dApps) et les contrats intelligents. Selon CoinMarketCap, WAVES (WAVES/USD) a gagné 11,72 % en 24 heures pour changer de mains à 32,85 $ (23,95 livres) au moment de la rédaction.

Le prix actuel de WAVES indique également une augmentation de 17,17% au cours des sept derniers jours. Cependant, la pièce est toujours en baisse de 20,21% par rapport à son ATH du 4 avril de 41,33 $ (30,13 £).

À la suite de ces gains, la capitalisation boursière de WAVES a augmenté de 11,35% pour atteindre 3 490 886 029,00 $ (2 545 222 458,17 livres). Cette capitalisation transforme le jeton en 47e crypto-monnaie après avoir délogé des devises telles que Quant (QNT / USD) et Chart (TRB / USD). Le volume quotidien de WAVES est également en hausse de 29,47 %, ce qui indique un intérêt croissant.

Selon TradingVIEW, les indicateurs techniques de WAVES indiquent davantage de gains. Sur le graphique journalier, les oscillateurs sont neutres, tandis que les moyennes mobiles indiquent une forte force d’achat.

Facteurs à l’origine du rallye WAVES

Depuis début octobre, Waves a fait l’objet de plusieurs annonces.

Par exemple, Vires Finance, un protocole de liquidité décentralisé pour la blockchain Waves, a révélé que son Token Generation Event (TGE) aurait lieu le 19 octobre. Cet événement verra les fournisseurs de liquidités attendus réclamer les récompenses distribuées, attribuées pour un an au prorata de leur liquidité moyenne pendant la phase de pré-lancement du jeton.

Ces jetons seront négociables sur waves.exchange, une évolution qui apportera plus d’utilité au protocole Waves.

Avant cela, Brightside Academy, un fournisseur d’éducation de la petite enfance basé dans l’Ohio, s’est associé à Waves pour créer son programme de récompenses pour les employés de la blockchain Waves Enterprise.

Le programme de récompenses comprend des jetons que l’institution utilisera pour motiver ses enseignants et ses spécialistes de la garde d’enfants. Les jetons pourraient être échangés sur Amazon ou sous forme de cartes-cadeaux et d’autres bonus non monétaires.

Waves Ducks, un jeu de jetons non fongibles (NFT) à jouer pour gagner, contribue également aux revenus de WAVES. Selon DappRadar, le jeu a enregistré un volume de 122 490,00 dollars (89 284,80 livres) au cours des dernières 24 heures, avec des transactions dépassant les 127 000 dollars (92 570 livres).

Le post WAVES gagne plus de 11% alors que les rallyes du marché des crypto-monnaies sont à nouveau apparus en premier sur Invezz.