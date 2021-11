Wavetale se lance aujourd’hui sur Stadia dans une annonce surprise

Thunderful Publishing a annoncé et lancé Wavetale sur Stadia aujourd’hui, comme l’a révélé l’acteur et animateur Mark Hamill lors de la vitrine des jeux numériques Thunderful World.

Wavetale est un jeu d’action-aventure à la troisième personne qui suit Sigrid, « une jeune fille qui se lie d’amitié avec une ombre mystérieuse qui lui donne le pouvoir de marcher sur l’eau ». Les joueurs sont chargés de « démêler les histoires du passé, de sauver les insulaires de mystérieuses créatures marines et de découvrir des secrets cachés sous la surface » dans ce jeu des créateurs de Lost in Random et de la série SteamWorld.

Le jeu est disponible dès maintenant sur la boutique Stadia au prix de 30 $, mais peut être réclamé par les abonnés Stadia Pro sans frais supplémentaires. Wavetale est une version First on Stadia, ou une exclusivité chronométrée, et arrivera sur PC et consoles en 2022.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Google a également révélé qu’il organisait actuellement une vente pour plus de 20 titres indépendants sur Stadia jusqu’au 18 novembre. Bien que la vente n’inclue pas certains des meilleurs jeux Stadia, elle propose des remises sur de grands jeux comme Hotline Miami, Spiritfarer, et le récemment a publié Hello Engineer qui offre un essai gratuit de 30 minutes pour jouer au jeu avant de l’acheter.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Faites le nous savoir

Sondage : avez-vous annulé votre commande de Pixel 6 ?

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont d’excellents téléphones, mais ils ne sont pas parfaits. Avec certains des bugs qui affectent les appareils, nous voulons savoir si nos lecteurs ont eu froid aux yeux et ont annulé leurs commandes.

Pas de trous de verre ici

Review: Les Amazon Echo Frames (2e génération) sont plus qu’un produit concept

Si vous étiez intéressé par les cadres d’écho originaux de l’édition Day 1 mais que vous ne vouliez pas prendre un dépliant sur un produit bêta, c’est maintenant votre chance de voir de quoi il s’agissait. Lisez pourquoi nous pensons que les cadres Echo (2e génération) pourraient bien être l’appareil Echo que nous attendions pour faire sortir Alexa de la maison.

recherche le sur Google

Ce sont les meilleurs jeux Stadia disponibles pour jouer dès maintenant en 2021

Grâce à la flexibilité de Stadia, vous pouvez facilement jouer à tous vos jeux préférés sur votre téléviseur, votre téléphone, votre ordinateur, votre ordinateur portable ou votre tablette. Un abonnement Stadia Pro comprend des jeux gratuits, mais vous pouvez en acheter encore plus, allant des titres AAA aux indies et aux exclusivités de plateforme. Voici nos choix pour le meilleur là-bas que vous ne voudrez pas lâcher.