WayCool entre en Asie de l’Ouest et aligne 100 millions de dollars d’investissements sur quatre ans

La start-up agroalimentaire basée à Chennai, WayCool Foods & Products, s’aventurera sur le marché de l’Asie de l’Ouest, en plus du Maharashtra en Inde, dans le cadre de son expansion et a prévu un investissement de 75 à 100 millions de dollars sur une période de quatre ans. La société, principalement un acteur B2B, augmentera ses effectifs de 1 250 actuellement à 3 000 dans quelques années.

Karthik Jayaraman, PDG et co-fondateur de WayCool, a déclaré aux médias lors d’une réunion virtuelle que l’entrée sur le marché de l’Asie occidentale est logique car la région cherche des partenariats avec l’Inde et un grand nombre de la diaspora indienne est présente. « Nous avons commencé à travailler avec certains partenaires en Asie occidentale », a-t-il déclaré.

En grande partie une entreprise axée sur l’Inde du Sud, WayCool entre dans le Maharashtra de manière importante car elle s’approvisionne en bon nombre d’articles à partir de là.

L’entreprise s’approvisionne directement auprès des agriculteurs/organisations de producteurs agricoles et fournit aux points de vente au détail/acheteurs en gros sur les marchés du sud et est également présente dans l’espace de vente au détail avec ses points de vente SunnyBee.

Jayaraman a déclaré que la société investirait dans des joueurs ayant des capacités complémentaires et que des discussions étaient en cours avec quelques joueurs. Il a déclaré qu’au cours des quatre prochaines années, la société dépensera environ 75 à 100 millions de dollars pour renforcer l’automatisation des articles secs et des entrepôts, rendre la plate-forme informatique évolutive, développer des produits alimentaires à valeur ajoutée et des acquisitions.

“Nous avons entamé des discussions avec des investisseurs potentiels pour la prochaine levée de fonds”, a-t-il déclaré.

À court terme, WayCool Foods renforcera son réseau d’entrepôts d’épicerie sèche, d’installations de reconditionnement dans et autour du Tamil Nadu et de Bengaluru, de centres de distribution et de collecte.

Jayaraman a déclaré que WayCool Foods a touché un revenu annuel récurrent de 1 000 crores de roupies au cours de cet exercice et réalise des bénéfices opérationnels avec une consommation de trésorerie mensuelle limitée.

Les plates-formes technologiques de WayCool ainsi que les solutions d’automatisation industrielle ont été construites par leur équipe technologique interne de 150 personnes. La société a récemment lancé sa gamme de marques, avec des marques telles que Madhuram, Freshey’s et Kitchenji sur plusieurs marchés clés.

