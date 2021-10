WayCool Foods nomme dentsuMB comme partenaire de communication principal pour ses marques grand public

En 2020, dentsuMB India a remporté le mandat produits laitiers de WayCool Foods

L’agence de création intégrée de Dentsu India, dentsuMB, a obtenu le mandat du portefeuille de marque de WayCool Foods. Dans le cadre du mandat, dentsuMB sera responsable de la gestion de la stratégie de marque, ainsi que du développement de solutions créatives à travers le portefeuille de marques. Le compte sera traité depuis le bureau de l’agence à Chennai, a déclaré dentsuMB dans un communiqué. En 2020, dentsuMB India a remporté le mandat de produits laitiers de WayCool Foods. Suite à une collaboration fructueuse, la société a désormais nommé dentsuMB comme partenaire de communication principal pour son portefeuille de marques grand public.

WayCool, étant une organisation à but précis, travaille sur toute la chaîne d’approvisionnement alimentaire du sol à la vente, a déclaré Karthik Jayaraman, PDG et co-fondateur de WayCool Foods and Products. Son panier de marques grand public est conçu autour des habitudes de consommation quotidienne des repas pour rendre la cuisine maison facile et pratique, a ajouté Jayaraman. « dentsuMB nous a aidés à atteindre et à mieux interagir avec notre public cible. Sa connaissance du marché mondial nous est inestimable, et nous continuerons à renforcer cette relation pour servir le consommateur indien dans le monde », a-t-il ajouté.

En plus de lancer une gamme de produits alimentaires de marque dans son portefeuille de produits de base, de produits laitiers et de produits frais, WayCool cherche à étendre sa portée sur les marchés nationaux et internationaux sélectionnés. La demande des consommateurs pour des produits de base et des produits alimentaires de marque a augmenté en particulier pendant Covid, a déclaré dentsuMB dans un communiqué.

Pour Indrajeet Mookherjee, associé directeur, dentsuMB India, la partie la plus gratifiante de leur entreprise est lorsque le client reconnaît son partenaire d’agence avec un mandat supplémentaire. « La cuisine à domicile est encore plus importante aujourd’hui avec la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons et WayCool en tant que marque est synonyme de qualité et de normes élevées. Nous sommes impatients de développer la marque alors qu’elle cherche à entrer dans de nouvelles catégories et de nouvelles zones géographiques », a déclaré Priya CM, AVP, dentsuMB, Chennai.

