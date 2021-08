WayForward partage les premières captures d’écran de River City Girls 2

Image: WayForward

Il y a quelques mois, WayForward a officiellement annoncé les filles de la ville de la rivière 2 – une suite au beat’em up original de 2019.

Maintenant, dans une nouvelle mise à jour, il a partagé un premier aperçu du deuxième jeu et de certains des nouveaux personnages rejoignant Misako et Kyoko. Tout d’abord, nous avons Marian du Double Dragon série et Provie de River City Ransom: Souterrain.

Marian (Image: Arc System Works / WayForward) Provie (Image: Arc System Works / WayForward)

WayForward a également révélé les Dragon Twins, Ryuichi et Ryuji, de River City Ransom et d’autres entrées précédentes. Dans le deuxième jeu River City Girls, elles seront les gardes du corps de l’un des principaux méchants du jeu.

Ryuichi et Ryuji (Image : Arc System Works / WayForward)

Et enfin, nous avons les premiers écrans de River City Girls 2 – montrant de nouveaux personnages, ennemis et environnements.

Les filles de River City soutiendront la coopération locale et en ligne à deux joueurs, et arriveront en 2022. Limited Run Games proposera également une version physique. Et n’oubliez pas – River City Girls Zero a également été révélé.

Alors qu’est-ce que tu en penses? Retournerez-vous dans la rue pour River City Girls 2 ? As-tu joué à l’original ? Commentaires ci-dessous.