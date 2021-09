WayForward sur la trahison de BloodRayne: bouchées fraîches et ramener Bailey et Baker – Fonctionnalité

Image : Ziggourat Interactif

WayForward est un studio qui n’est pas étranger à regarder en arrière, que ce soit vers ses propres jeux – avec des rééditions de la série Shantae, par exemple – ou en réorganisant le travail passé d’autres développeurs – comme c’est le cas avec le prochain remake de l’équipe de Nintendo Advance Wars. Le duo GBA, Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp, arrive sur Switch en décembre.

Avant cela, cependant, l’équipe WayForward revisite un de son propre catalogue avec BloodRayne Betrayal: Fresh Bites, une réédition améliorée de son hack-and-slasher à défilement horizontal 2D 2011 mettant en vedette le dhampir titulaire, un jeu qui est venu à l’origine à la Wii et à d’autres plateformes avec l’aimable autorisation de l’éditeur Majesco.

Avec les nouveaux détenteurs de propriété intellectuelle Ziggurat Interactive maintenant en poste, nous avons récemment rencontré Adam Tierney, directeur de BizDev et de l’édition chez WayForward, pour discuter du jeu à venir, des origines de ce remaster et de ce que c’est que de revisiter votre propre travail à partir d’un une décennie auparavant…

La vie de Nintendo : Pouvez-vous nous raconter comment est née l’idée de remasteriser BloodRayne Betrayal ?

Adam Tierney, WayForward : Ziggurat a acquis les droits de l’IP BloodRayne et de ses jeux précédents, et bien sûr WayForward a développé le troisième jeu de la série (Betrayal). Ils nous ont contactés pour nous demander si WayForward serait intéressé par le portage du jeu sur des consoles modernes, et également pour explorer les mises à niveau ou les ajouts (le cas échéant) que nous pourrions aborder lors du portage du jeu. BloodRayne Betrayal est un jeu dont nous avons toujours été très fiers, nous étions donc enthousiasmés à l’idée de replonger dans ce monde.

Comment avez-vous décidé des paramètres exacts de ce projet de remasterisation et des ajustements/améliorations à apporter (et que laisser de côté) ?

Ziggurat et WayForward en ont discuté ensemble lors de quelques appels téléphoniques. Ce que nous avons choisi était généralement des fonctionnalités et des ajouts qui avaient un bon rapport qualité-prix, ce qui signifie qu’ils étaient réalisables mais qu’ils faisaient également une différence notable dans le gameplay.

Laura Bailey et Troy Baker sont parmi les plus grands noms de l’industrie du doublage de nos jours – leur retour dans la franchise était-il prévu dès le début ou sont-ils venus plus tard?

Je pense que nous avons peut-être discuté de la possibilité de les enregistrer pendant la production originale, car nous travaillions avec les deux sur un autre projet à peu près au même moment (Silent Hill : Book of Memories). Mais en 2011, WayForward cherchait toujours à faire efficacement la VO dans le jeu, alors la décision a été prise de sauter principalement la VO pour le jeu.

ramener Laura et Troy avait beaucoup de sens, car Betrayal était le seul jeu BloodRayne sans VO complet

Alors que nous discutions des améliorations possibles pour Fresh Bites avec Ziggurat, ramener Laura et Troy avait beaucoup de sens, car Betrayal était le seul jeu BloodRayne sans VO complet, et il contenait également beaucoup de dialogues textuels, attendant juste d’être exprimés. .

En termes d’art et d’actifs, avez-vous dû reconstruire ou redessiner quoi que ce soit à partir de zéro ? Parlez-nous un peu de ce processus de « transfert ».

Tout d’abord, nous avons examiné quels matériaux sources existaient à partir de la production originale et à quelle résolution ils existaient. Souvent, nous illustrons et animons les ressources d’un projet à une résolution beaucoup plus élevée, puis nous les réduisons en fonction des besoins du projet en cours. Lorsque BloodRayne Betrayal est sorti il ​​y a dix ans, c’était un jeu en résolution 720p. Désormais, la PS5 et la Xbox Series X autorisent toutes les deux les résolutions 4K. Nous devions donc amener l’art à ce niveau de détail.

Pour l’animation des personnages, nous avons également utilisé une forme intelligente de mise à l’échelle automatisée qui recherchait des motifs et des courbes dans l’art existant, puis l’agrandissait. Les résultats étaient assez étonnants, beaucoup plus nets et plus détaillés que ce à quoi je m’attendrais de tout type de processus automatisé.

Pour les vétérans du jeu original, quels sont selon vous les changements les plus notables en termes de gameplay ? Y a-t-il des modifications à apporter à la conception des niveaux ou à un nouveau contenu ?

Nous avons identifié quelques zones dans le jeu original où les joueurs étaient souvent bloqués ou avaient tendance à arrêter de jouer en raison d’une augmentation soudaine du défi. Ensuite, nous y avons apporté des ajustements mineurs pour rendre le jeu un peu plus juste et équilibré qu’il n’aurait pu l’être lors de sa sortie initiale.

Nous avons également légèrement modifié les valeurs de santé et de dégâts de Rayne. Mais tout cela a été mis sur une bascule dans le jeu, donc même si nous pensons que cette version subtilement raffinée est la meilleure version à jouer, les joueurs qui veulent jouer à la version originale sans ces ajustements de gameplay ont toujours cette option.

Combien de titres avez-vous envisagé avant de choisir « Fresh Bites » ?

Hahaha, je ne me souviens même pas, c’était tellement. Probablement plus de 50, peut-être même plus de 100.

Vous lancez sur toutes les plates-formes de console, alors comment comparer la résolution/la fréquence d’images de la version Switch ?

Bien évidemment, la version Switch ne peut pas faire de résolution 4K. Il sort en 1080p sur un écran de télévision ou en 720p en mode portable. Mais sinon, la version Switch devrait ressembler et jouer de la même manière que sur les autres systèmes.

Est-ce cathartique d’obtenir une autre passe à un match que vous aviez mis au lit il y a dix ans ? Qu’avez-vous ressenti en revisitant votre travail à partir de ce moment-là ?

C’était amusant, ouais ! Cela a toujours été l’un de nos jeux préférés, donc être invité à aider à le réintroduire à une nouvelle génération de joueurs a été apprécié, et je suis heureux que Ziggurat nous ait donné cette opportunité. Et le personnage ajouté VO ressemble à un ajout si naturel qu’il est difficile de se rappeler que le jeu fonctionnait sans lui.

Merci à Adam d’avoir parlé avec nous. BloodRayne Betrayal: Fresh Bites est disponible sur Switch le 9 septembre – gardez un œil sur notre critique bientôt.