Waymo prévoit une flotte de robotaxis autonomes et entièrement électriques avec le constructeur automobile chinois Geely

La société de voitures autonomes d’Alphabet, Waymo, s’est associée au constructeur automobile chinois Geely pour créer une flotte de robotaxis autonomes entièrement électriques.

Les voitures seront conçues en Suède (où Geely possède le constructeur automobile suédois Volvo) et seront adaptées de la Zeekr cinq portes tout électrique de Geely. Waymo équipera ensuite les voitures du matériel et des logiciels nécessaires à la conduite autonome. Waymo a déclaré dans un article de blog qu’il prévoyait de déployer les véhicules aux États-Unis dans le cadre de sa flotte existante d’axes robotiques autonomes dans un certain temps « dans les années à venir ».

Les images conceptuelles du véhicule fini partagées par Waymo montrent une voiture spécialement conçue pour les trajets autonomes en voiture. Il a un plancher plat, une faible hauteur de marche et une conception sans montant B pour une entrée et une sortie faciles, ainsi que des portes coulissantes, des sièges inclinables et beaucoup d’espace pour la tête. Waymo dit que les futurs modèles auront un intérieur sans volant ni pédales – juste un écran (vraisemblablement pour permettre aux cyclistes de vérifier la progression de leur voyage).

Les images conceptuelles montrent un véhicule semblable à une fourgonnette conçu pour les motards, pas pour les conducteurs. Image : Waymo

L’intérieur de la voiture n’aura ni volant ni pédales, juste un écran. Image : Waymo

Ce ne sont que des images conceptuelles, cependant, et pourraient ne pas nécessairement refléter les véhicules finis que Geely et Waymo finiront par mettre sur les routes. Il est à noter que les concepts de Waymo font que la voiture ressemble beaucoup plus à une fourgonnette, tandis que le Zeekr 001 de Geely a un design qui ressemble plus à un croisement entre un break, un frein de tir et un SUV.

La nouvelle de l’accord entre Geely et Waymo est une autre démonstration de l’activité du monde de l’automobile avec des partenariats et des collaborations alors que la technologie de conduite autonome et électrique secoue les anciens opérateurs historiques. Waymo s’est associé à Stellantis et Jaguar Land Rover pour déployer et développer ses capacités autonomes, tandis que Geely prévoit de faire entrer Volvo en bourse en tant qu’entreprise entièrement électrique, après avoir fait de même avec sa nouvelle marque Polestar.