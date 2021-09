Wayne Ellington explique pourquoi il a choisi les Lakers et non les Nets

Le tireur vétéran Wayne Ellington était entre Les Lakers de Los Angeles et Filets de Brooklyn quand il s’agissait de choisir une équipe, mais il était finalement clair de rejoindre LeBron James au lieu de Kevin Durant. Les mots d’Ellington :

“Le genre d’intérêt qu’ils ont montré a attiré mon attention beaucoup plus que n’importe quelle autre équipe. J’ai eu des conversations dans le passé et avant l’agence libre, j’ai eu des conversations avec certains des gars de l’équipe et je me sentais bien, c’était un ajustement parfait à le temps. Parfait. Il y avait quelques autres équipes que j’ai regardé. Brooklyn était une. Mais LA était juste, c’était une trop bonne situation pour moi. De toute évidence, Brooklyn a déjà des tireurs qui font des choses similaires à celles que je fais avec Joe Harris et quelques gars, plus qu’eux.