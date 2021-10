Wayne LaPierre conserve la direction de la NRA ; le loyaliste Charles Cotton élu président

La National Rifle Association a déclaré samedi que son conseil d’administration avait réélu le PDG controversé Wayne LaPierre.

Le groupe de défense des droits des armes à feu a tweeté que Charles Cotton avait été élu président, Ret. Le lieutenant-colonel Willes K. Lee a été élu premier vice-président et David Coy deuxième vice-président.

Les votes ont eu lieu lors d’une réunion du conseil d’administration à Charlotte, Caroline du Nord, qui a suivi la réunion annuelle des membres.

“Les débats à Charlotte ont été une incroyable célébration de la fraternité et de la liberté de la NRA”, a déclaré Cotton dans un communiqué accompagnant le tweet. “Sous la direction de Wayne LaPierre, la NRA est forte et sûre – bien placée pour tracer sa voie pour l’avenir.”

UN INSTRUCTEUR DE LA NRA FORME DES MILLIERS DE FEMMES DU CENTRE-VILLE « POUR S’ASSURER QU’ELLES NE SONT JAMAIS VICTIMES »

Cotton est surtout connu pour avoir imputé le massacre de 2015 dans une église de Charleston, en Caroline du Sud, au pasteur anti-armes tué lors de l’attaque.

LaPierre a remporté le vote du conseil d’administration malgré plusieurs scandales au sein de l’organisation à but non lucratif, y compris un procès intenté l’année dernière par le procureur général de New York, Letitia James, qui allègue que LaPierre et d’autres hauts dirigeants ont détourné des millions de fonds de l’organisation et accepté des cadeaux inappropriés pour subventionner leur style de vie somptueux. .

Wayne LaPierre prend la parole à Indianapolis, le 26 avril 2019. (.)

Cotton, un loyaliste de LaPierre, était président du comité d’audit de la NRA lorsque James a fait ses allégations.

L’organisation n’a pas partagé le décompte des voix de samedi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La semaine dernière, le membre sortant du conseil d’administration, Roscoe Marshall, a demandé à intervenir dans le procès de James, qui cherche à démanteler l’organisation, demandant au tribunal de nommer un remplaçant temporaire et d’installer une toute nouvelle direction.