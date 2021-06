Wayne Miller quitte son poste de directeur de l’exploitation de G-III Apparel – WWD

Wayne Miller, directeur de l’exploitation de G-III Apparel Group Ltd., prévoit de démissionner à compter du 1er juillet. Il deviendra conseiller stratégique principal de la société.

Dans son nouveau rôle, Miller assistera dans la transition de ses responsabilités quotidiennes et conseillera l’entreprise sur divers aspects de la stratégie d’entreprise. Il continuera de rapporter à Morris Goldfarb, président et chef de la direction.

« Au nom de notre conseil d’administration et de notre équipe mondiale, je tiens à remercier sincèrement Wayne pour ses 23 années de dévouement, son leadership et ses contributions importantes à aider G-III à devenir l’entreprise exceptionnelle qu’elle est aujourd’hui. Wayne a joué un rôle déterminant dans l’acquisition et le développement de plusieurs des entreprises que nous avons actuellement. Je suis heureux que Wayne reste un conseiller stratégique clé et continue de nous aider à tracer nos chemins vers le succès et la prospérité », a déclaré Goldfarb.

Goldfarb a déclaré que G-III a réaffecté certaines de ses responsabilités et a rencontré plusieurs candidats et passera par un processus d’embauche. Il a qualifié Miller de “grande personne du G-III” et a déclaré qu’il aiderait à la transition. Il sera contractuellement au G-III pendant quelques années.

Miller a ajouté : « Cela a été 23 années incroyables et j’ai eu la chance d’avoir eu l’opportunité de travailler avec Morris et le reste de l’équipe de classe mondiale pour faire de G-III une entreprise financièrement solide et bien diversifiée avec un portefeuille de marques mondialement reconnues. Dans mes nouvelles fonctions, j’attends avec impatience ma contribution continue à la croissance à long terme du G-III.

Miller est directeur de l’exploitation depuis décembre 2003 et secrétaire depuis novembre 1998. Il a également été directeur financier d’avril 1998 à septembre 2005 et trésorier de novembre 1998 à avril 2006.

La semaine dernière, G-III a rapporté que les ventes totales pour la période de trois mois terminée le 30 avril ont augmenté de plus de 28% pour atteindre environ 520 millions de dollars, contre 405 millions de dollars il y a un an. La société a enregistré 26,3 millions de dollars de bénéfices, contre des pertes de 39,2 millions de dollars un an plus tôt, comme indiqué.

La société, qui détient en propre des marques telles que Donna Karan, DKNY, Vilebrequin et Andrew Marc, octroie également des licences à Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld Paris, Cole Haan, Kenneth Cole et Vince Camuto. Il possède également des licences avec la National Football League, la National Basketball Association, la Major League Baseball, la National Hockey League et plus de 150 collèges et universités des États-Unis.

“Nous avons une longue piste de croissance organique devant nous et les ressources pour investir dans cette croissance”, a déclaré Goldfarb aux analystes lors de la conférence téléphonique la semaine dernière.