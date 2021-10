Wayne Pivac nomme une équipe de 38 hommes pour le choc international d’automne au stade de la Principauté

Le Pays de Galles accueille la Nouvelle-Zélande au Principauté Stadium lors des internationaux d’automne ce week-end.

L’équipe de Wayne Pivac espère réaliser une grosse performance après sa dernière déception aux Six Nations plus tôt cette année, au cours de laquelle ils ont été sélectionnés pour le Grand Chelem par la France.

La Nouvelle-Zélande est le premier des quatre matches exigeants du Pays de Galles

Les All Blacks poseront un test extrêmement exigeant, mais avec une équipe solide disponible, Pivac espère que son équipe pourra faire une démonstration de haut niveau dans la capitale galloise.

Mais avec les prochains matchs contre l’Afrique du Sud, les Fidji et l’Australie, il semble que ce sera une série de matchs dans lesquels le Pays de Galles aura besoin de chaque once d’expérience dans son équipe.

Pays de Galles v Nouvelle-Zélande : comment écouter

Le choc des Autumn International Series aura lieu le samedi 30 octobre au Principality Stadium de Cardiff.

Le coup d’envoi est fixé à 17h15.

talkSPORT 2 fournira des commentaires en direct d’Andrew McKenna et George North avec une couverture à partir de 16h45.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Pivac a nommé une équipe de 38 personnes pour la série internationale d’automne Pays de Galles contre Nouvelle-Zélande: Nouvelles de l’équipe

L’équipe galloise de 38 joueurs de Pivac pour les Séries internationales d’automne

Attaquants : Wyn Jones, Rhodri Jones, Rhys Carre, Ken Owens, Elliot Dee, Ryan Elias, Dillon Lewis, WillGriff John, Tomas Francis, Alun Wyn Jones, Adam Beard, Will Rowlands, Ben Carter, Seb Davies, Christ Tshiunza, Ross Moriarty , Thomas Young, Taine Basham, Ellis Jenkins, Aaron Wainwright, Taulupe Faletau.

Dos : Tomos Williams, Gareth Davies, Kieran Hardy, Gareth Anscombe, Rhys Priestland, Dan Biggar, Callum Sheedy, Johnny William, Jonathan Davies, Nick Tompkins, Uilisi Halaholo, Ben Thomas, Josh Adams, Owen Lane, Louis Rees-Zammit, Johnny McNicholl, Liam Williams.

Wayne Pivac espère obtenir un résultat contre son pays d’origine, le Pays de Galles contre la Nouvelle-Zélande : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron du Pays de Galles Pivac a déclaré: «Nous comprenons que le match d’ouverture contre les All Blacks est en dehors de la fenêtre internationale, mais je pense que nous avons tous besoin de ce match, après ce qui a été une période particulièrement difficile pour tout le monde en raison de la pandémie mondiale.

«Ce sera fantastique de jouer à nouveau devant une foule nombreuse, avec un certain nombre de ces joueurs qui en feront l’expérience pour la première fois.

«Cela a été l’une des sélections les plus difficiles que j’ai eu à faire avec moins de rugby que ce qui aurait normalement eu lieu avant une campagne en plus des blessures et de l’indisponibilité des joueurs.

«Quand vous regardez la sélection, vous voulez sélectionner des joueurs en forme, mais il est juste de dire qu’un certain nombre de joueurs n’ont pas atteint leur meilleure forme.

«Nous avons examiné les performances passées à ce niveau, y compris une campagne des Six Nations très réussie, et nous avons crédité certaines de ces informations sous leur forme actuelle si vous le souhaitez.

« Les blessures à certaines positions, en particulier à l’openside, nous ont obligés à regarder un peu plus loin que nous ne le ferions normalement, mais cela signifie que davantage de joueurs ont la possibilité d’être exposés à ce niveau de rugby. Cela ne peut être qu’une bonne chose alors que nous poursuivons nos préparatifs pour la Coupe du monde 2023. »