Wayne Rooney a besoin d’un meilleur groupe de personnes autour de lui, estime Jamie O’Hara qui dit que le patron de Derby sera “déçu” par ses actions

Wayne Rooney a été invité à envisager de former un meilleur groupe de personnes autour de lui après que les images du patron de Derby lors d’une soirée soient devenues virales.

Des photos de Rooney endormi dans une chambre d’hôtel avec des femmes ont circulé dimanche, qui ont par la suite gagné en popularité sur les réseaux sociaux.

L’ancien attaquant d’Angleterre et de Manchester United veut tirer un trait sur l’incident

Rooney a depuis présenté des excuses à sa famille et à l’équipe du championnat, admettant qu’il avait fait une ” erreur ” en se mettant dans la situation qu’il a fait.

Il a déclaré à Sky Sports : « J’ai fait une erreur. Je suis allé à une soirée privée avec deux de mes amis.

« De ma part, je voudrais m’excuser auprès de ma famille et du club pour les images qui circulaient.

« Je veux avancer là-dessus. Je suis reconnaissant au comté de Derby de m’avoir donné cette opportunité de remettre ce club à sa place.

« Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. »

Bien qu’il ait été suggéré que Rooney pourrait perdre son emploi à la suite de l’incident, talkSPORT a exclusivement révélé qu’il resterait le patron de Derby.

O’Hara pense que Rooney devrait réfléchir longuement au cercle de personnes qu’il a

Discutant de l’histoire sur talkSPORT Breakfast, l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, a mis en garde Rooney.

“Je l’ai fait. J’ai été surpris en train de faire des bêtises et vous apprenez d’eux.

« Cela arrive au point où il est plus âgé maintenant et il est le manager du comté de Derby et il doit donner le bon exemple.

« Le tout est inutile. Mais ma question à ce sujet, et quelque chose qu’il doit examiner, est de savoir qui l’a-t-il contourné ?

« Le cercle autour de vous doit être digne de confiance et soudé. Vous devez demander où est sa sécurité ? C’est de Wayne Rooney dont nous parlons ici, l’un des meilleurs joueurs anglais de tous les temps…

«Pourquoi laissez-vous cette situation se produire? Vous avez besoin de gens pour s’occuper de vous et vous soutenir.

Il a poursuivi: «Il sera déçu, surtout le fait qu’il est maintenant manager et qu’il y aura beaucoup d’examens minutieux à venir.

« J’ai changé de cercle quand j’ai réalisé que les gens autour de moi n’étaient pas bons pour moi.

« Quand vous prenez du recul et que vous regardez de l’extérieur, vous pensez [to yourself] ces gens n’étaient pas bons pour moi.

“Parfois, vous devez lever les mains et vous en débarrasser et j’ai l’impression que ces situations se produisent tout le temps [with Rooney] alors vous devez jeter un œil aux gens qui vous entourent.