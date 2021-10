Wayne Rooney a « jeté le coup de poing » pendant la carrière de Manchester United, mais Gary Neville révèle qu’ils l’ont toujours mérité

Gary Neville a révélé que Wayne Rooney avait « jeté le coup de poing » pendant leur séjour ensemble à Manchester United, mais jamais à des personnes qui ne le méritaient pas.

La légende de Manchester United et de l’Angleterre, Rooney, figurera dans un documentaire Amazon Prime au début de l’année prochaine.

Rooney est le meilleur buteur de Manchester United

Rooney parle de sa vie et de sa carrière dans le documentaire, qui sera diffusé l’année prochaine

L’émission donnera un aperçu unique des coulisses du parcours de l’actuel manager de Derby, d’où il a grandi à Croxteth, Liverpool, jusqu’à son ascension dans le football professionnel et ses défis.

L’international anglais Neville parle de la séquence agressive de Rooney pendant le documentaire.

Neville a déclaré : « Il a joué comme s’il était un enfant de la rue.

« Bien sûr, il a jeté un coup de poing étrange… mais je ne l’ai jamais vu donner un coup de poing alors qu’ils ne le méritaient pas. »

Neville est l’un des nombreux grands noms à figurer dans le documentaire

Se battre était son mode de vie dans son enfance alors qu’il grandissait dans le Merseyside après avoir admis qu’il « n’était pas le plus gentil des enfants ».

« J’ai été élevé pour me battre… me battre pour tout. Cela ne me quittera jamais », se souvient Rooney.

« J’ai grandi à Croxteth. Si vous venez de là-bas, vous ne pensez pas que ce soit un endroit violent.

«Mais j’ai eu plein de disputes avec mon père et il me donnerait une gifle.

«Je n’étais pas le plus gentil des enfants. J’ai eu beaucoup de combats quand j’étais plus jeune.

Ses contemporains se souviennent de sa séquence agressive et il y a eu plusieurs occasions où cela l’a hanté au cours de sa carrière.

Rooney a remporté cinq titres de Premier League à Man United

La légende d’Arsenal, Thierry Henry, s’est souvenue du moment où Rooney a fait irruption sur la scène du football avec un méchant steak.

Le Français a déclaré: « Vous l’avez regardé et vous saviez qu’il voulait détruire tout ce qui se trouvait devant lui. »

Lors de son premier tournoi international à l’Euro 2004, Rooney s’en est pris au Portugais Cristiano Ronaldo et a reçu un carton rouge. Plus tard cet été-là, le couple deviendrait coéquipier lorsque Rooney a effectué un transfert de 26 millions de livres sterling à Manchester United.

Le joueur de 35 ans a également été mis KO alors qu’il boxait avec Phil Bardsley dans sa cuisine alors qu’il y avait de nombreux autres scandales hors terrain qu’il a rencontrés dans sa carrière.

Mais il veut laisser un héritage et que les gens se souviennent de « qui je suis, pas de ce que j’ai fait ».

Rooney a fait irruption sur la scène internationale en 2004

« Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que vous avez 17 ans… il va y avoir des erreurs », a-t-il affirmé.

« Les gens me regardent toujours différemment. Mais il est important que les gens se souviennent de moi pour qui je suis plutôt que pour ce que j’ai fait.

« Le football fait et fera partie de ma vie jusqu’au jour de ma mort… que cela me plaise ou non. »

