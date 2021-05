Wayne Rooney appelle à ce que l’avenir du club de championnat soit résolu après que Derby ait évité de justesse la relégation alors que le héros Martyn Waghorn dit qu’il savait que Rams resterait debout

Wayne Rooney souhaite que le rachat proposé par le club soit finalisé dès que possible, car il souhaite ajouter de l’expérience à son équipe de Derby après que les Rams aient assuré la survie du championnat le dernier jour.

Les Rams ont joué un thriller 3-3 avec Sheffield Wednesday – qui a été relégué au troisième rang – alors que Rotherham s’est vu refuser la sécurité en raison d’un but tardif de Marlon Pack lors d’un match nul 1-1 à Cardiff.

La relégation était impensable pour Derby et co

Rooney a déclaré lors de la préparation du choc de Pride Park que le décideur crucial de la relégation était son “ plus grand match ”.

Et parlant après le match à talkSPORT, Rooney a plaidé auprès des responsables du club pour assurer l’avenir du club après une période turbulente et troublante de leur histoire.

Rooney a déclaré: «Il y a beaucoup de travail à faire. Hors du terrain [stuff] doit être trié le plus possible. Nous avons besoin de clarté et nous devons pouvoir avancer rapidement.

«Nous avons des plans prêts et ils sont là depuis un moment, c’est ainsi que je veux que le club puisse avancer sur le terrain.

«J’ai besoin d’obtenir l’approbation pour le faire et la seule façon de le faire est de trier le désordre qui a été réglé.

«Je suis convaincu que cela sera réglé, idéalement, je veux que ce soit fait maintenant.

«Je suis sûr que tout le monde a vu l’équipe – les joueurs des moins de 16 ans et des moins de 23 ans ont été fantastiques, ne vous méprenez pas – mais dans le championnat, vous pouvez avoir quelques jeunes joueurs, mais vous avez besoin d’expérience.

Les Rams faisaient face à la trappe de relégation à mi-chemin avant que les troupes de Rooney ne reviennent sur le terrain avec une nouvelle vie – marquant deux buts dans les cinq premières minutes de la seconde mi-temps.

Waghorn a joué un rôle de premier plan dans l’évasion dramatique du dernier jour de Derby

C’était un affrontement à l’envers qui a vu les Rams revenir par derrière à deux reprises, mais Rooney avait l’air calme et contrôlé tout au long de la procédure.

Sur ce qu’il a dit à ses jeux à l’intervalle, Rooney a déclaré: «Quand le match est frénétique et chaotique, il est important que je garde mon calme. Je sais que les joueurs me regardent pendant les matchs.

«J’ai dit aux joueurs à la mi-temps que c’était 1-0 et qu’il restait 45 minutes de match.

«Nous devions rester calmes car je savais que des chances se présenteraient et que nous marquerions des buts. Est-ce que je pensais que nous en marquerions deux dans les cinq premières minutes de la seconde mi-temps? Non.

«Mais là encore, nous avons concédé deux buts bâclés, ce qui a été frustrant pour nous toute la saison.

«Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère en revenant et en obtenant l’égalisation, puis nous avons connu le résultat de Rotherham et nous avons assez bien géré le match pour que le résultat reste à la hauteur.

Martyn Waghorn, l’un des nombreux joueurs de Derby en rupture de contrat cet été, a marqué deux fois contre les Owls – y compris la pénalité décisive pour assurer leur place au deuxième niveau de la saison prochaine.

Interrogé par Ian Danter si c’était la pénalité la plus importante de sa carrière. »Ouais, à 100%.

«J’ai senti l’importance mais je savais que ça allait être ma journée. J’ai confiance en ma capacité, je savais que si je le frappais bien, je le marquerais.

«Nous avons mérité un peu de chance cette saison. Nous avons eu beaucoup de choses contre nous – une partie était de notre fait – mais l’attitude et la détermination de l’entraînement à creuser au cours des cinq / six dernières semaines et à continuer ont signifié que je savais que ce serait notre journée.

«Cela signifie tellement pour toutes les personnes impliquées dans le club… les dames de cuisine, les nettoyeurs… tout le monde dans les coulisses.

«Nous avons beaucoup de jeunes enfants, mais les gens que nous avons sont les meilleurs, les meilleurs. Je crois au club et je crois aux joueurs que nous avons.