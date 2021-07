Wayne Rooney blessant un joueur de Derby n’était rien comparé à Arsène Wenger à deux pieds de Kolo Touré lors de son procès à Arsenal

Les blessures à l’entraînement sont malheureusement quelque chose qui arrive occasionnellement dans le football.

Les blessures impliquant des joueurs et des managers sont moins courantes, mais c’est exactement ce qui s’est passé dans le comté de Derby.

Les choses vont de mal en pis pour le Derby de Rooney

Wayne Rooney a été critiqué pour avoir blessé Jason Knight lors d’une séance d’entraînement des Rams après qu’un tacle « 50-50 » a laissé le joueur de 20 ans face à 12 semaines.

Rooney était un joueur brillant qui a tout donné sur le terrain, il n’est donc pas surprenant de le voir se retrouver coincé à l’entraînement.

Mais Derby est déjà dans le pétrin avec seulement neuf joueurs seniors inscrits, dont deux gardiens de but, et cela n’a fait qu’exacerber leurs problèmes.

Des incidents entre managers et joueurs se produisent parfois, mais aucun ne peut être comparé au tristement célèbre procès de Kolo Touré à Arsenal, lorsqu’il a laissé non seulement les deux joueurs vedettes des Gunners boiter, mais aussi le manager Arsène Wenger !

Le défenseur français était à l’essai avec le club du nord de Londres et a tout laissé sur le terrain d’entraînement, allant même jusqu’à frapper Wenger d’un défi à deux pieds.

Wenger a fait de Touré un défenseur central de première classe après le procès de 2002

La légende d’Arsenal, Ray Parlour, a rappelé la brillante histoire sur talkSPORT il y a quelques années, et c’est peut-être l’une des histoires les plus aimées jamais entendues sur nos ondes.

Le Romford Pelé a expliqué: «Ce jour-là, ils avaient Kolo Touré, Martin Keown lors de la première séance d’entraînement de Kolo Touré. Contre eux, ils avaient Thierry Henry et Dennis Bergkamp.

«Je jouais du côté droit et Arsène Wenger avait l’habitude de s’asseoir là, c’était vraiment plus pour les attaquants, et nous avions l’habitude de jouer sur des motifs. Si je venais à l’intérieur, Henry sortirait et vice versa avec Pires sur le côté gauche.

« J’ai fait rouler le ballon sur Thierry Henry et Kolo Touré de nulle part l’a écrasé par derrière. Tacle à deux pieds. Tacle terrible. Sérieusement, cela aurait pu être un carton rouge dans un match normal. Notre meilleur joueur roule.

« Arsène Wenger dit ‘Kolo, qu’est-ce que tu fais ? Ne vous attaquez pas, ne vous attaquez pas. Il veut juste qu’il reste là. « Oh, désolé, désolé ».

«La balle suivante va à Dennis Bergkamp, ​​ils ont échangé maintenant. Kolo Touré fait exactement la même chose et les deux pieds Dennis Bergkamp !

«Nous pensons que« c’est incroyable. Comment pouvons-nous gagner la ligue si nos deux meilleurs joueurs ont été éliminés par le trialiste ? Il doit travailler pour quelqu’un d’autre.

« Arsène Wenger dit ‘juste, plus de tacles’.

Wenger et Bergkamp ont ressenti toute la force des défis de Touré lors de son procès

«Le prochain ballon arrive et Kolo Touré fait un excellent tacle, le lit et le ballon est retourné dans les airs. Arsène Wenger avait l’habitude de se tenir juste au milieu du milieu et de l’avant et il essayait de regarder le mouvement, donc le ballon est monté en l’air et Kolo Touré a l’œil sur le ballon – il poursuit le ballon – et où a-t-il atterri ? Juste au pied d’Arsène Wenger et c’est Arsène Wenger à deux pieds. Un tacle approprié.

« Tout ce que vous avez entendu était ‘ahhhh’. Les gars disent “c’est incroyable” – il a éliminé Bergkamp, ​​Henry et Wenger lors de son procès !

« Wenger a dû partir en boitant. Il est retourné à la salle médicale. Kolo Touré est comme ‘oh non’ et pleure presque. Il ne peut pas le croire. C’est son grand jour à Arsenal et il a éliminé deux de nos meilleurs joueurs et le manager.

« Cet après-midi-là, je me souviens être allé dans la salle médicale pour voir Gary Lewin à propos de quelque chose et Arsène Wenger est assis là avec un gros sac de glace sur la cheville.

“Je me sentais désolé pour Kolo Touré, alors je lui ai dit ‘patron, je ne pense pas qu’il voulait te botter comme ça’.

“Et il m’a dit ‘oui, j’aime son envie, on le signe demain’!”

Incroyable histoire de Kolo Touré sur son procès fou d’Arsenal

