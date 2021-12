Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo et Eric Cantona en attaque, tandis que Roy Keane et Peter Schmeichel figurent également dans l’équipe chargée de trophées

La légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson, fête ses 80 ans le soir du Nouvel An.

L’icône de la Premier League accueillera dans sa nouvelle décennie à la fin de 2021 et le monde du football offrira ses félicitations.

Fergie a tout gagné à United au cours de sa brillante carrière de manager, remportant 13 titres de haut niveau, cinq FA Cups et trois trophées de la Ligue des champions.

Il restera à jamais dans les mémoires comme l’un des plus grands à avoir jamais honoré le jeu anglais et a, bien sûr, également dirigé certains des plus grands joueurs.

Mais quel est son meilleur Manchester United XI ? Cette équipe en prendrait certainement quelques coups…

GK – Peter Schmeichel

398 apparitions et 1 but – 15 trophées – 5 Premier League, 3 FA Cups, 1 League Cup, 4 Community Shield, 1 Champions League et 1 UEFA Super Cup

Imposant, confiant et athlétique, Schmeichel est largement considéré comme l’un des plus grands gardiens de but de tous les temps.

Le Danois a tout gagné à Old Trafford et a même un but à son actif depuis son passage sous le maillot des Red Devils.

RB – Gary Neville

602 apparitions et 7 buts – 20 trophées – 8 Premier League, 3 FA Cups, 3 League Cups, 3 Community Shield, 2 Champions Leagues, Intercontinental Cup, FIFA Club World Cup

Dans le top cinq des créateurs d’apparences de United, Neville était un homme d’un seul club au cours de sa brillante carrière.

Le dossier complet fait partie de la légendaire «Classe de 92» et possède une incroyable armoire à trophées.

Man United a battu le record de transfert d’un défenseur pour signer Rio Ferdinand CB – Rio Ferdinand

455 apparitions et 8 buts – 14 trophées – 6 Premier League, 3 Coupes de la Ligue, 4 Community Shield, Ligue des Champions et Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Ferdinand était l’une des principales affaires de Sir Alex au début des années 2000 et a certainement justifié son prix élevé.

Lui et Nemanja Vidic ont formé l’un des duos de défenseurs centraux les plus redoutables de la Premier League.

CB – Gary Pallister

317 apparitions et 12 buts – 15 trophées – 4 Premier League, 3 FA Cups, League Cup, 5 Community Shield, Coupe des vainqueurs de coupe européenne et Super Coupe d’Europe

Pallister et Steve Bruce ont été brillants à l’arrière de United tout au long des années 1990.

Le défenseur a été nommé joueur de l’année des joueurs PFA pour la saison 1991/92.

Gary Neville et Denis Irwin ont été essentiels au succès de United au tournant du millénaire LB – Denis Irwin

529 apparitions et 33 buts – 19 trophées – 7 Premier League, 3 FA Cups, League Cup, 4 Community Shield, Champions League, Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe, Super Coupe d’Europe, Coupe intercontinentale

Expert des coups francs et des tirs au but, Irwin était un défenseur buteur avant qu’il ne soit populaire.

L’Irlandais est largement considéré comme l’une des plus grandes signatures de Sir Alex.

AD – Cristiano Ronaldo

292 apparitions et 118 buts (premier sort) – 9 trophées – 3 Premier League, FA Cup, deux Coupes de la Ligue, Community Shield, Ligue des Champions et Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Ronaldo a fait ses armes à United avant de devenir l’un des plus grands joueurs à avoir jamais botté un ballon.

CR7 a terminé son retour à succès à Old Trafford l’été dernier et voudra créer plus de souvenirs avant de raccrocher ses bottes.

Ronaldo a continué à tirer dans les buts depuis son retour à Manchester United en été CM – Roy Keane

480 apparitions et 51 buts – 17 trophées – 7 Premier League, 4 FA Cups, 4 Community Shield, Champions League et Intercontinental Cup

Keane était la quintessence d’un joueur travailleur, déterminé et qui ne disait jamais rien.

Sa rivalité avec Patrick Vieira d’Arsenal est légendaire et ils ne les font plus vraiment aimer Keano.

CM – Paul Scholes

718 apparitions et 155 buts – 25 trophées – 11 Premier League, 3 FA Cups, 2 League Cups, 5 Community Shield, 2 Champions League, Coupe Intercontinentale, Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Sans doute le plus grand milieu de terrain que l’Angleterre ait jamais vu, Scholes était un autre homme d’un seul club issu de la « Classe des 92 ».

Techniquement superbe, ses passes précises, son intelligence et sa puissance sont des fans d’Old Trafford depuis des années.

LW – Ryan Giggs

963 apparitions et 168 buts – 35 trophées – 13 Premier League, 4 FA Cups, 4 League Cups, 9 Community Shield, 2 Champions League, Super Coupe de l’UEFA, Coupe Intercontinentale, Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Giggs est le principal fabricant d’apparences de longue date de United et a remporté un tas d’argenterie au cours de son long passage à Old Trafford.

Milieu de terrain gaucher habile et dynamique, le Gallois était un autre diplômé de la «classe 92» à faire de grandes choses au club.

Scholes, Neville et Giggs sont tous passés par l’académie United CF – Eric Cantona

185 apparitions et 82 buts – 9 trophées – 5 Premier League, 2 FA Cup, 3 Community Shield.

Ce n’était pas que des coups de pied de kung-fu et des mouettes, vous savez…

Aussi imprévisible sur le terrain avec le ballon aux pieds qu’il ne l’était, Cantona n’est pas seulement dans les mémoires comme l’un des joueurs les plus talentueux de la Premier League et le buteur de grands buts, mais aussi comme un pourvoyeur de buts.

Il a été un joueur clé pour Fergie au cours de son passage réussi, bien que court, au club, ne passant que quatre ans en tant que joueur de United avant d’annoncer sa retraite surprise du jeu à 30 ans.

FC – Wayne Rooney

559 apparitions et 253 buts – 13 trophées (tous sous Ferguson) – 5 Premier League, 3 Coupes de la Ligue, 3 Community Shield, Champions League et FIFA Club World Cup

Rooney a dépassé Bobby Charlton pour devenir le meilleur buteur de tous les temps de United.

« The Wonder Boy » est devenu une icône à Old Trafford, remportant tout ce qu’il y avait à gagner.

