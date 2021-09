Wayne Rooney “déçu” par le manque d'”honnêteté” et de “respect” du propriétaire du Derby, Mel Morris, alors que la légende promet de s’en tenir au club en difficulté après son entrée dans l’administration

Wayne Rooney a accusé le propriétaire du comté de Derby, Mel Morris, de manquer de sincérité et d’honnêteté et d’être « irrespectueux » pour son manque de communication tout au long des difficultés financières du club.

Les Rams sont officiellement entrés dans l’administration mercredi, ce qui les a vus toucher une déduction de 12 points qui a fait chuter le club au bas du tableau du championnat, avec la possibilité de retirer d’autres points.

Wayne Rooney a juré de rester aux côtés de Derby malgré ses turbulences financières, mais n’est pas satisfait du propriétaire Mel Morris

Rooney, qui a révélé plus tôt cette semaine qu’il avait découvert le sort de l’administration de Derby à la télévision, s’est adressé aux médias jeudi.

L’Angleterre et Manchester United ont déclaré qu’il n’avait pas parlé à Morris depuis plus de six semaines et a estimé qu’il y avait peu ou pas de communication sur les troubles du club avec le personnel et les joueurs.

S’adressant ouvertement aux médias jeudi, l’ancien attaquant a dénoncé le propriétaire pour sa gestion de la situation.

“À mon avis, ce n’était pas assez sincère, ce n’était pas assez sincère et ce n’était pas fait avec assez d’honnêteté”, a déclaré Rooney.

“De toute évidence, il est passé à autre chose et nous devons passer à autre chose et oublier Mel Morris.

« Personnellement, je n’ai pas parlé à Mel Morris depuis le 9 août. Je n’ai toujours pas eu de conversation en tête-à-tête, pas d’appel téléphonique, pas de SMS. Rien.

Rooney a dénoncé le patron du Derby, Mel Morris, pour son manque de communication tout au long des problèmes financiers du club

«Je trouve ça un peu irrespectueux, pour être honnête. La communication est si importante, qu’il s’agisse de bonnes ou de mauvaises nouvelles, afin que nous puissions y faire face.

“Il n’a pas à s’excuser auprès de moi”, a déclaré Rooney à Ian Abrahams de talkSPORT. «Je ne demande pas d’excuses, je viens de découvrir, en tant que manager de ce club de football, recevoir des questions des joueurs et du personnel et ne pas pouvoir y répondre, j’en ai été blessé.

“Il a mis beaucoup d’argent dans le club, et je sais qu’il mérite beaucoup de respect pour cela, mais il y a ensuite une façon de gérer les choses, d’être ouvert et honnête à propos des choses, et cela ne s’est pas produit, alors j’étais un peu déçu.

Plus tôt jeudi, les administrateurs ont offert de l’espoir aux supporters du club et se sont dits confiants de trouver un repreneur d’ici la fin de l’année.

Ils ont également insisté sur le fait que l’avenir de Rooney n’était “pas du tout en cause”, apaisant les craintes que le buteur record de l’Angleterre ne parte par mesure d’économie.

Rooney a promis de rester à Derby et de les aider à traverser cette période difficile

Et tandis que Rooney a admis qu’il n’aurait probablement pas accepté le poste s’il avait connu l’étendue des problèmes de Derby, il a insisté sur le fait qu’il ne quitterait pas le navire pendant cette période difficile et qu’il resterait aux côtés du club qui lui a donné sa première chance de manager.

“J’en doute”, a-t-il dit, lorsqu’on lui a demandé s’il serait devenu le manager de Derby s’il était au courant de leurs difficultés financières.

“Je vais me battre pour le club”, a-t-il ajouté. « Je ne laisserais pas le personnel de côté. Ils ont besoin de quelqu’un pour les diriger.

«Je suis engagé dans ce club de football. Je suis prêt à me battre.

«J’ai grandi dans un domaine municipal à Liverpool, je sais à quel point les choses peuvent être difficiles, je sais à quel point la vie peut être difficile et nous traversons une période difficile.

«Mais si vous y mettez l’effort et le travail, vous pouvez vous en sortir.

« Je me soucie des joueurs et du personnel ici, quel type de personne serais-je si je m’éloignais maintenant et allais me lever, partir en vacances et m’asseoir au soleil pendant quelques semaines ?

« Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de gérer cela.

“Je suis prêt à essayer de mettre ce club dans une position stable tout d’abord, puis j’espère qu’à l’avenir nous pourrons commencer à regarder un peu plus loin.”

