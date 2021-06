Wayne Rooney devient majeur à l’Euro 2004, Will Grigg est en feu à l’Euro 2016

L’Euro 2020, retardé par la pandémie de coronavirus, doit désormais débuter vendredi.

C’est un tournoi que nous attendions tous et nous sommes ravis de le voir démarrer avec l’Angleterre l’un des favoris pour remporter le tout.

C’est en train d’arriver ! Et nous sommes absolument ravis de l’avoir sur talkSPORT

Alors que nous nous préparons pour le prochain volet des Champions d’Europe, nous sommes tous nostalgiques.

Quel que soit votre âge, nous avons tous un moment préféré des tournois passés qui nous excite et nous fait tous regarder dans la brume.

Le groupe d’écrivains estimé de talkSPORT.com n’est pas différent et ils ont choisi certains de leurs souvenirs préférés des précédents championnats d’Europe pour aiguiser votre appétit pour l’Euro 2020.

Les jeunes stars anglaises, comme Bukayo Saka et Jack Grealish, peuvent-elles aider le football à rentrer à la maison cet été ? Sean O’Brien (Éditeur GameDay)

En tant que jeune de 25 ans qui s’enracine pour l’Angleterre et l’Irlande, les euros m’ont apporté peu de joie dans ma vie. Sur le terrain, du moins.

Mon souvenir préféré n’est donc pas un grand but ou une victoire dramatique – c’est le phénomène Will Grigg à l’Euro 2016.

Les supporters nord-irlandais ont totalement détourné le tournoi, les scènes dans les rues de France étaient particulières. Et soudain, tout le monde à travers l’Europe chantait ‘Will Grigg’s on fire’, même l’Allemand Mats Hummels.

Grigg ne jouait même pas la plupart du temps ! Toute cette histoire à propos d’un attaquant de League One.

Jake Bacon (écrivain sportif)

Après un début saccadé contre la Russie à l’Euro 2016, la pression s’est intensifiée sur l’Angleterre pour son affrontement avec le Pays de Galles.

Gareth Bale a donné l’avantage aux Dragons avec un coup franc à longue distance, que Joe Hart aurait dû sauver.

Retirer Harry Kane et Raheem Sterling pour Daniel Sturridge et Jamie Vardy à la mi-temps semblait être un dernier coup de dés de Roy Hodgson, mais ses remplacements ont été brillamment récompensés.

Vardy a égalisé quatre minutes avant l’heure de jeu et Sturridge a marqué dans le temps additionnel pour, ce que nous pensions, lancer la campagne de l’Angleterre pour l’Euro 2016.

Un nul décevant contre la Slovaquie a suivi, avant le match contre l’Islande – et nous n’avons pas besoin de revivre cela. La victoire spectaculaire sur le Pays de Galles a été le seul bon moment d’un terrible tournoi pour l’Angleterre.

Quel moment c’était pour l’Angleterre, mais les choses étaient sur le point d’empirer pour eux… Anton Stanley (Éditeur de fonctionnalités)

Parfois, le football n’est pas qu’une question de résultat – je sais, n’est-ce pas ? L’atmosphère que vous cultivez avec ceux qui vous entourent rend souvent ces moments magiques encore plus spéciaux, même si les buts en temps de blessure anéantissent les meilleurs plans.

Le samedi 11 juin 2016 a commencé par une énorme averse et un tronçon de jambe du Mile End à The Horn of Plenty à Stepney Green, un charmant pub plein de visages amicaux – avec qui d’autre voudriez-vous être en regardant la Suisse vaincre l’Albanie grâce à un Fabian Schar en grève ?

À partir de! Ensuite, les forces rassemblées étaient au New Rose à Islington, la pluie s’était dissipée juste à temps pour que nous puissions voir Gareth Bale et Hal Robson-Kanu écraser un test difficile en Slovaquie et gagner quelques livres supplémentaires à ce parieur alors avide. être immédiatement injecté dans les stocks de bière artisanale, mais la tension montait également pour l’événement principal.

Un peu d’air frais et plus d’amis pour une pizza au Hanbury Arms et la vraie fête – Angleterre vs Russie. En fin de compte, ce n’était qu’un match nul 1-1, mais le bonheur était total à la 72e minute.

Les fans anglais soutiennent toujours dans leurs masses lors des grands tournois, mais ils ont été quelque peu déçus à l’Euro 2016

Dele Alli a commis une faute, Harry Kane et Eric Dier sur le ballon. Wayne Rooney, la vieille garde, se retire pour le jeune duo des Spurs.

« Comment se passe Dier aux coups francs ? » demanda un ami aux yeux écarquillés. “Tu sais quoi, je ne pense pas l’avoir vu en prendre un,” répondis-je.

Claquer. Igor Akinfeev n’avait aucune chance et les boissons qui s’envolaient non plus. Des étreintes chaleureuses avec des corps connus et inconnus. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Dommage pour l’égalisation de Vasili Berezutski…

C’est un coup franc de David Beckham ou d’Eric Dier ? Oliver Dawnay (écrivain sportif)

Pas spécialement un favori – mais hilarant néanmoins.

Le 27 juin 2016 reste l’un des jours les plus sombres de l’histoire de l’Angleterre. Les Three Lions ont été éliminés de l’Euro 2016, battus 2-1 par les « géants » du football islandais.

Cependant, nous pouvons être reconnaissants que la classe des catastrophes ait au moins produit l’un des commentaires les plus emblématiques, grâce à nul autre Steve McClaren.

La couverture de Sky Sports News était remarquable, merveilleusement brillante. Pourquoi? Parce que McClaren – un homme synonyme de résultats nuls en Angleterre – a égayé tout le monde avec ce commentaire incroyablement malheureux.

Avec son optimisme habituel, McCLaren a affirmé que l’Angleterre jouait bien et prenait le contrôle du jeu avant, eh bien, vous pouvez écouter par vous-même…

Et qui peut oublier la diatribe emblématique de Mark Saggers au coup de sifflet final de la défaite embarrassante ? On en parle encore aujourd’hui dans les studios talkSPORT…

Joe Coleman (écrivain sportif)

La vue de Wayne Rooney terrorisant des hommes adultes au Portugal ne manque jamais de m’étonner. Plus je vieillis, plus il semble étonnant que la « Toxteth Terror » ait atteint la plus grande scène du football européen avec une telle facilité.

Malgré ce que pouvait dire son passeport, Rooney ne ressemblait pas à un garçon de 18 ans.

Les poils saillants de la poitrine qui sortaient de sa chemise Umbro (un favori personnel car vous pouviez le porter à l’envers) et les larges épaules le faisaient ressembler à un vétéran grisonnant.

Lors du premier match contre la France, il a joué avec Lillian Thuram et Mikael Silvestre, volant la vedette à Thierry Henry et David Beckham ce soir-là à Lisbonne.

Je me souviens d’avoir couru à la maison de l’école pour voir l’adolescent faire encore plus de ravages sur la défense suisse lors du prochain match de groupe.

Comme un bouledogue britannique qui n’avait pas été nourri depuis des jours, l’attaquant d’Everton a poursuivi et harcelé après chaque balle lâche et ses deux buts étaient le moins qu’il méritait de ses deux performances.

Rooney a même réussi une roue de charrette intelligente après son premier but contre les Suisses – une belle réalisation pour un homme de sa constitution

Jouant dans un 4-4-2 banal sous la lourdeur de Sven Goran Eriksson, les Three Lions ont été revitalisés par Rooney et son attitude de laisser-faire. Les réputations ne signifiaient absolument rien pour le numéro neuf en maraude qui menait la charge.

Son affichage contre la Croatie pour assurer le passage au tour suivant restera à jamais dans les mémoires comme la nuit où une superstar mondiale est née.

Des accords de parrainage avec Nike ont suivi, poser pour les couvertures de jeux de la FIFA est devenu une routine et Sir Alex Ferguson s’est séparé de 30 millions de livres sterling pour amener la sensation adolescente à Old Trafford grâce à la performance magistrale de Rooney.

Un entraînement rauque de 20 mètres et une finition composée à contre-pied, le gardien incarnait tout ce qui était bon chez Rooney; sa capacité à faire absolument n’importe quoi sur un terrain de football et à faire ressembler le jeu au plus haut niveau à une partie de « Wembley » avec vos amis et leurs sauteurs.

Mais encore une fois, la malédiction du métatarse a frappé le Portugal lorsque Rooney (ayant perdu sa botte) a tenté de jouer après un tacle typiquement craquant lors du premier match à élimination directe.

Il essaya vaillamment de jouer, mais l’écriture sur le mur était aussi reconnaissable que la grimace de son visage vermeil. La confiance et l’arrogance de l’Angleterre se sont dissipées en quelques secondes alors que Darius Vassell avançait péniblement pour le remplacer.

Les Three Lions s’effondreraient une nouvelle fois aux tirs au but, Rooney étant contraint d’attendre la reprise de la Ligue des champions pour revenir sur la scène mondiale.

Le triplé de ses débuts aura ramené un sourire ironique sur les visages de ceux qui ont suivi le talent le plus précoce que l’Angleterre ait produit depuis une génération alors qu’il scintillait au Portugal au cours de ce glorieux été 2004.

Rooney a vraiment atteint sa majorité à l’Euro 2004 – malheureusement, c’était aussi bien que cela pour lui dans un maillot anglais Sean Gallagher (Rédacteur sportif senior)

Le mien est le vainqueur dramatique de Robbie Brady pour la République d’Irlande contre l’Italie à l’Euro 2016. Contre toute attente, les hommes de Martin O’Neill se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition dans les circonstances les plus dramatiques.

Je n’ai pas pu obtenir de billet pour ce match en particulier – telle était la demande sans précédent – ​​même après avoir assisté à la plupart des qualifications à domicile avant le tournoi. L’Irlande a les meilleurs fans du monde, donc je n’ai pas été surpris du tout.

Un bar irlandais local avec mon ami, David Deacy, devait faire l’affaire et il y avait plus que quelques pintes de Guinness et de Magners dans les airs lorsque Brady est rentré chez lui à bout portant.

Aucun mot ne pouvait rendre justice à ce moment…

Lors d’une glorieuse nuit sous les toits du stade Pierre Mauroy, un nouveau chapitre de l’histoire du football irlandais s’est écrit après que la République d’Irlande a remporté une première victoire à l’Euro depuis sa victoire sur l’Angleterre en 1988 et une première dans un tournoi majeur depuis qu’elle s’est imposée. de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde 2002.

L’équipe d’O’Neill a ensuite poussé les hôtes du tournoi et les éventuels finalistes de la France jusqu’au bout – prenant la tête dès la première minute grâce à un penalty de Brady – avant que deux buts d’Antoine Griezmann ne renvoient l’Irlande à la maison.

Les supporters irlandais ont conquis le cœur de la ville française sur et en dehors du terrain, recevant la Médaille de la Ville de Paris en signe de gratitude pour leur “comportement exemplaire” pendant le tournoi.

Vous ne battrez jamais les Irlandais…

Gagner ou perdre, le soutien des fans irlandais aux joueurs ne faiblira jamais Jackson Cole (Sports Writer)

Les gens qui parlent de la «bonne façon» de jouer au football sont une de mes bêtes noires, donc le triomphe de la Grèce à l’Euro 2004 est quelque chose que je regarde avec beaucoup d’affection. Gagner le tournoi grâce à ce qui était essentiellement la tactique de « Park the Bus » est les deux ultimes doigts des snobs du football.

Une défense étanche était le seul moyen pour la Grèce d’obtenir des résultats et elle l’a fait impeccablement en étouffant ses adversaires de classe mondiale. Ils ont ensuite battu la France, tenante du titre, en quarts de finale, la République tchèque – l’équipe en forme de l’Euro 2004 – puis le pays hôte, le Portugal, en finale, ayant déjà revendiqué leur scalp lors du premier match du tournoi.

Peut-être que le football n’était pas attrayant au sens conventionnel du terme, mais j’ai été fasciné de voir Zinedine Zidane, Luis Figo, Pavel Nedved et bien d’autres lutter pour faire face à des joueurs comme Theodoros Zagorakis et Angelos Charisteas.

Ce n’est pas tout à fait Leicester qui remporte la Premier League, mais c’est l’un des grands contes de fées du sport.