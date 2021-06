Wayne Rooney dit à l’Angleterre de laisser tomber Jack Grealish et de choisir Marcus Rashford contre l’Allemagne

Jack Grealish a impressionné l’Angleterre lors de sa victoire 1-0 contre la République tchèque (Photo: .)

Wayne Rooney craint que l’Allemagne ne représente les pires adversaires possibles pour l’Angleterre lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 et a exhorté Gareth Southgate à être prudent avec sa sélection d’équipe pour l’épreuve de force de Wembley.

Les Three Lions se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du tournoi après avoir dominé leur section, bien qu’ils n’aient marqué que deux buts en trois matches, tandis que leurs plus vieux rivaux ont tout juste survécu au groupe de la mort, devançant la Hongrie grâce à l’égalisation tardive de Leon Goretzka en milieu de semaine.

Avec un avantage à domicile à prendre en compte, l’Angleterre représente un favori légitime auprès des bookmakers, mais Rooney pense que Southgate doit apporter des changements importants à son onze de départ si son équipe veut capituler sur les faiblesses de l’Allemagne.

Bien qu’un fan avoué de Jack Grealish, Rooney insiste sur le fait que Southgate ferait mieux de laisser tomber le talisman d’Aston Villa, en commençant son ancien coéquipier Marcus Rashford et en utilisant son rythme sur le compteur.

L’attaquant de Manchester United est entré dans le tournoi avec une blessure et a été utilisé avec parcimonie jusqu’à présent, mais Rooney pense que le moment est venu pour le joueur de 23 ans de se libérer de la laisse.



Marcus Rashford a été utilisé avec parcimonie par Gareth Southgate jusqu’à présent (Photo: .)

Dans sa chronique pour The Times, Rooney a écrit : « Après tout mon soutien à Jack Grealish, je ne le jouerais pas dès le début contre l’Allemagne. Il était l’un des meilleurs joueurs de l’Angleterre contre la République tchèque et ce n’est pas que mon opinion sur lui a changé.

« Ma réflexion dépend entièrement de la façon dont les Allemands jouent. Différents adversaires exigent différentes approches et le match de mardi est fait sur mesure pour Marcus Rashford – mais pas pour Jack.

«Plus vous avez de joueurs qui veulent prendre le ballon sur pied, plus l’Allemagne peut presser, donc au lieu de Jack, je chercherais à avoir des coureurs de chaque côté de Harry Kane.

«Mon instruction serait d’attaquer les espaces derrière leurs arrières latéraux lorsqu’ils avancent et de faire des descentes dans les canaux sur les côtés de leurs arrières centraux – en particulier compte tenu des problèmes de Mats Hummels contre le rythme.



Jordan Henderson a réussi 45 minutes contre la République tchèque (Photo: .)

« Rashford est idéal pour le poste et l’un de Raheem Sterling, Bukayo Saka ou Jadon Sancho compléterait ma ligne avant. Raheem a été dans une forme brillante et Saka a impressionné contre les Tchèques, tandis que Sancho connaît le mieux les joueurs allemands, donc je ne pense pas que vous puissiez perdre avec l’option que vous avez choisie.

“La première pensée lorsque l’Angleterre gagne, ce devrait être de jouer dans les canaux et d’avoir Rashford et Sterling/Saka/Sancho derrière. Avoir des coureurs amènera l’Angleterre sur le terrain et emportera le contre-presse allemand.

Rooney, quant à lui, a conseillé à Southgate de jouer sans numéro 10 reconnu et d’opter plutôt pour un trio de milieu de terrain plus conservateur composé de Jordan Henderson, Declan Rice et Kalvin Phillips.

Il a ajouté: ” À condition que Jordan Henderson soit en forme, je le commencerais aux côtés de Declan Rice et Kalvin Phillips, mais Henderson doit être à 100%. Dans un match de cette taille, où l’Allemagne gardera le ballon et vous fera courir, vous souffrirez si vous n’êtes pas complètement là physiquement.

« J’utiliserais plutôt Jude Bellingham s’il y a le moindre doute sur Henderson. Cet homme supplémentaire au milieu de terrain aiderait Gareth Southgate à bien commencer le match, à sentir comment ça se passe et peut-être chercher à faire la différence en introduisant la qualité de Grealish ou Phil Foden sur le banc. Contre l’Allemagne, il faut être prudent.

“Ce sont les adversaires les plus coriaces que l’Angleterre puisse avoir au deuxième tour – je préférerais être contre le Portugal ou la France.”

