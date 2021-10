Wayne Rooney en réponse rapide aux affirmations selon lesquelles il pourrait obtenir un emploi à Newcastle

Le patron du Derby, Wayne Rooney, insiste sur le fait qu’il reste engagé envers les Rams alors qu’il prétend devenir le principal candidat pour remplacer Steve Bruce à Newcastle.

Bruce a finalement appris son sort mercredi matin alors que les nouveaux propriétaires PIF ont mis fin à son règne. En effet, son départ intervient seulement 13 jours après le rachat du club par un consortium dirigé par les Saoudiens. Cependant, dans un communiqué, ils ont déclaré que l’homme de 60 ans quitte son poste d’un commun accord.

Le communiqué indique : « Newcastle United peut confirmer que Steve Bruce a quitté son poste d’entraîneur-chef par consentement mutuel.

«Il quitte les Magpies après plus de deux ans à la tête du club, ayant mené le club aux 13e et 12e places en Premier League et atteint les quarts de finale de l’Emirates FA Cup et de la Carabao Cup au cours de son mandat.

« Newcastle United tient à exprimer sa gratitude à Steve pour sa contribution et lui souhaite bonne chance pour l’avenir. »

Le club en difficulté a également confirmé que Graeme Jones dirigera l’équipe par intérim.

Les pensées vont maintenant se tourner vers qui Newcastle nommera son successeur.

En effet, un rapport ambitieux publié mercredi matin prétend Le propriétaire majoritaire Mohammed bin Salman veut « imiter » un géant européen en faisant venir Diego Simeone.

Toute décision pour le patron de l’Atletico Madrid Simeone, cependant, semble un peu ambitieuse. En tant que tels, des noms plus réalistes émergents sont Steven Gerrard et Paulo Fonseca.

Rooney a également été lié au poste vacant, avec un rapport de mardi le citant comme candidat potentiel.

Rooney, cependant, a rapidement minimisé les spéculations et insiste sur le fait que ses énergies restent avec les Rams.

Interrogé sur les liens, Rooney a déclaré à DerbyshireLive : « J’ai vu ça ce matin [Tuesday].

« De mon point de vue, je ne peux pas arrêter la spéculation, je comprends. Mais je n’ai eu aucun contact avec Newcastle United et évidemment, comme je l’ai déjà dit, je suis attaché à ce club de football.

La situation périlleuse des Rams signifie que peu de gens pardonneraient à Rooney d’avoir cherché à quitter le navire.

Cependant, le meilleur buteur de tous les temps d’Angleterre insiste sur le fait qu’il n’a jamais envisagé de jeter l’éponge.

« J’ai dit à plusieurs reprises au cours des mois que je m’engageais dans ce club », a-t-il ajouté. «Je suis engagé envers le groupe de joueurs, je suis engagé envers le personnel, je me soucie d’eux.

«Je vais continuer à faire tout ce que je peux pour nous aider à traverser cela. Je pense que nous allons nous en sortir pour le mieux.

« Nous allons avoir des moments difficiles dans un avenir proche, je le sais, mais c’est mon travail maintenant de commencer à reconstruire ce club et de le remettre en place. »

Le verdict de TEAMtalk sur les liens de Newcastle avec Rooney

Newcastle a dit à Steven Gerrard que ce n’était pas une option

Newcastle, quant à lui, a été averti qu’il n’avait aucune chance de nommer Steven Gerrard comme successeur de Bruce.

Le patron des Rangers, Gerrard, serait un candidat solide pour le poste.

Cependant, son ancien coéquipier anglais Rio Ferdinand insiste sur le fait que Gerrard ne quittera Ibrox que si et quand Jurgen Klopp quittera son poste à Liverpool.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube FIVE, Ferdinand a déclaré: «Même Steven Gerrard, je vois également son nom mentionné à côté du travail. Je ne peux pas voir quelqu’un comme lui y aller parce que je sens juste que ses yeux sont rivés sur Liverpool.

«Combien de temps Klopp peut-il rester à Liverpool? Je veux dire, Klopp pourrait être là encore cinq ans, mais vous pourriez facilement le voir un jour, à cause du personnage qu’il semble être, faire demi-tour dans 18 mois et dire : « Écoutez, c’est moi ».

« Je vois donc juste que Steven Gerrard considérera Liverpool comme sa prochaine étape plutôt que quelque part comme Newcastle. »

