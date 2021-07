Wayne Rooney envoie un avertissement à l’équipe d’Angleterre sur la tactique de l’Italie

Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, ainsi que Ciro Immobile, ont jusqu’à présent été la clé du succès de l’Italie à l’Euro 2020 (Photo: . / BBC)

Wayne Rooney estime qu’il est impératif que l’Angleterre évite de laisser l’Italie dicter le tempo de la finale de l’Euro 2020 de dimanche, si elle veut sortir victorieux et mettre fin à 55 ans de mal à Wembley.

L’équipe de Gareth Southgate a surmonté toutes sortes d’obstacles en route vers une première finale de tournoi majeur depuis 1966, mais une équipe italienne de rue, invaincue en 33 matchs, représente de loin leur opposition la plus difficile à ce jour.

Les Azzurri, dirigés par l’ancien patron de Manchester City, Roberto Mancini, s’appuieront sur l’expérience de Leonardo Bonucci et Giorginio Chiellini en défense pour tenter d’annuler Harry Kane, alors qu’ils possèdent un milieu de terrain chargé de capacités techniques et d’une énergie illimitée.



Wayne Rooney et sa famille ont encouragé l’équipe d’Angleterre depuis les tribunes de Wembley tout au long de l’Euro 2020 (Photo: .)

L’Angleterre devra également se méfier de certains des arts sombres qui se sont manifestés lors de la victoire de l’Italie sur la Belgique, après quoi Alan Shearer a fustigé l’attaquant Ciro Immobile pour avoir clairement simulé une blessure dans la préparation du premier but de l’Italie.

“Je pense que nous sommes favoris”, a déclaré l’ancien skipper anglais Rooney au Times, avant d’adresser un avertissement aux troupes de Southgate. “En termes de qualité, l’Angleterre en a assez et mentalement, vous pouvez voir que les joueurs sont bien placés.

“Mon seul avertissement serait que nous ne pouvons pas nous laisser emporter par la façon dont l’Italie joue, la façon dont elle essaiera de ralentir le jeu.



L’Angleterre ne peut pas se permettre de laisser Jorginho dicter le tempo du match contre l’Angleterre (Photo: .)

“Si j’étais Gareth, je dirais aux joueurs anglais de descendre le ballon et de jouer vite, de garder le rythme, de faire travailler les Italiens, de les fatiguer.

“En 2014, l’Uruguay a réussi à casser le jeu et à nous entraîner à jouer comme il le souhaitait – mais cette équipe d’Angleterre est plus sage.

« Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini sont de grands joueurs, mais pas les plus rapides. Je suis sûr que Gareth et Steve Holland regarderont le but d’Alvaro Morata pour l’Espagne en demi-finale italienne.

«Cela a montré que si vous pouvez faire passer des corps autour de ces deux grands défenseurs centraux, en faisant des mouvements brusques derrière eux, ils ne sont pas à l’aise.

“Si l’Angleterre peut faire en sorte que Raheem fasse ses courses intérieures et qu’Harry et d’autres joueurs rapides se déplacent sur leurs côtés, Chiellini et Bonucci ne l’apprécieront pas du tout.”

