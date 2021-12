Wayne Rooney espère que le nouveau patron par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, pourra avoir une « grande influence » sur le club.

La nomination de l’expérimenté Rangnick semble être la nomination la plus envisagée depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. David Moyed, Louis van Gaal, Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer sont tous partis depuis. Ce dernier a obtenu la botte le mois dernier après une mauvaise forme qui a abouti à une défaite 4-1 à Watford.

Rangnick, 63 ans, arrive à Old Trafford avec une riche expérience non seulement en tant qu’entraîneur mais aussi en tant que directeur sportif. United espère pouvoir façonner l’avenir de United à court et à long terme, comme il l’a fait dans le club précédent du RB Leipzig.

L’Allemand a été nommé patron par intérim jusqu’à la fin de la saison. Après cela, il assumera un rôle de consultant pendant deux ans au sein du club.

Le patron par intérim Michael Carrick dirigera le match de jeudi avec Arsenal.

« Je vais essayer d’en tirer le meilleur parti », a déclaré Carrick à MUTV. « Mais en fait, il s’agit des joueurs, de l’équipe et d’obtenir le bon résultat. »

La demande de visa de Rangnick n’a été approuvée que jeudi et il regardera depuis les tribunes d’Old Trafford.

Rangnick a un « bon pedigree »

Les documents concernant le permis de travail de l’Allemand étaient en attente, mais ont maintenant été approuvés.

L’ancien patron de Schalke, Hoffenheim et RB Leipzig s’adressera aux médias pour la première fois dans le rôle vendredi. Et il prendra en charge l’équipe à domicile à Crystal Palace dimanche.

Une décision qui, selon Rooney, était la bonne décision.

« C’est tout à fait juste d’appeler Michael pour prendre le match et Ralf en charge pour dimanche », a déclaré Rooney, s’exprimant avant le match de Derby avec Bristol City.

« J’espère qu’il va très bien. Il vient avec un bon pedigree. J’espère qu’il pourra avoir une grande influence sur le club.

