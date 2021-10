Wayne Rooney et sa femme Coleen Rooney figureront dans un film Amazon Prime unique qui documentera certains des plus grands moments de sa carrière et de sa vie en dehors du terrain.

Rooney, qui est maintenant patron du comté de Derby assiégé, dit qu’il pense que lui et sa femme ont été perçus injustement. Et le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre veut donner un aperçu honnête de sa vie de famille.

Le film « Rooney » sera projeté au début de 2022, Rooney détaillant certaines des histoires qui ont frappé les premières et dernières pages des journaux.

Coleen parle également de certains des délits commis par son mari au cours de leur mariage de 13 ans.

« Je voulais être honnête et aborder tout ce qui s’est passé dans ma vie, ce qui est important », a déclaré Rooney lors du lancement de l’émission à Londres.

« Si je le fais et que je ne suis pas honnête ou que je ne parle pas de choses, ce ne serait pas réel. Il s’agissait donc de moi qui sortais et que les gens me voyaient, moi et ma famille, pour qui nous sommes et non pour ce qui est dépeint de nous comme une famille.

«Je veux que les gens aient vraiment une meilleure compréhension de moi en tant que personne. Tout au long de la vie d’un jeune sportif, il traverse des périodes difficiles. Et il y a beaucoup de moi qui parle de moments où j’étais vraiment déprimé. Je ne voulais être avec personne.

«Les gens parlent de santé mentale, à l’époque, je voyais quelqu’un parfois. Il s’agit de réaliser ce qui vous passait par la tête et d’essayer de faire face à la pression de jouer pour Manchester United. Et aussi essayer de réussir, jouer pour votre pays, puis être capitaine de votre pays et supporter également beaucoup de cette pression.

« Ils auront un vrai aperçu de ce qui se passait dans ma tête.

« Il y a eu beaucoup de choses au cours des 20 dernières années qui ont été bien médiatisées. Je pensais qu’il était important que les gens me voient dans les coulisses en tant que père de famille. Et ce que c’était que de grandir dans un quartier très difficile de Liverpool. Ce film donne à tout le monde un aperçu de celui-ci.

Rooney, 35 ans, décrit à quel point sa vie a été difficile en grandissant.

« Grandir dans un domaine municipal à Liverpool n’a pas été facile. Je l’ai apprécié, je ne le changerais pas mais ce n’était pas facile pour le moins.

«Je pense que le film capture beaucoup de cela. Être mis sous les projecteurs à l’âge de 16 ans et devoir faire face à tout ce qui vient du fait de jouer pour son pays à 17 ans était tout nouveau pour moi. J’apprenais sur mes pieds, je devais apprendre vite, bien sûr il y avait aussi des erreurs en cours de route.

« C’est excitant pour moi de le faire et ce sera intéressant pour les gens de le voir. »

Carton rouge Rooney contre le Portugal

L’ancienne star anglaise détaille également le carton rouge pour l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 2006 contre le Portugal.

Rooney a ajouté : « J’ai été assez ouvert à ce sujet au fil des ans. Ce qui est intéressant à savoir, c’est ce qui se passait dans ma tête après le carton rouge.

«J’étais assis seul dans le vestiaire, sachant que vous êtes potentiellement hors de la Coupe du monde. Mais aussi d’un autre côté, savoir que si vous vous qualifiez, vous serez éliminé de la demi-finale et peut-être de la finale si vous passez.

« C’est ce processus de pensée de ce qui vous passe par la tête à un si jeune âge. Sachant que de toute façon vous avez laissé tomber votre pays, laissez-vous tomber. Ce sera intéressant à voir. »

