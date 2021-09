Wayne Rooney: Everton m’a coincé pour déménager à Manchester United – Man United News And Transfer News

Le grand Wayne Rooney de Manchester United a révélé comment son célèbre transfert d’Everton s’est produit, permettant aux fans de savoir ce qui s’est passé dans les coulisses.

Le manager de Derby est le détenteur actuel du record de buts de United et de l’Angleterre, donc on peut dire qu’il a eu une carrière réussie.

Rooney a joué dans de nombreux rôles différents pendant son séjour à Manchester et malgré sa précieuse polyvalence, il a quand même réussi à s’inscrire dans le livre des records.

La carrière de l’ancien attaquant s’est peut-être ralentie vers la fin, ayant quitté les Red Devils pour rejoindre Everton avant de déménager à DC United et de passer ensuite à Derby.

Cependant, il est une légende du jeu et tente maintenant de créer un nouvel héritage en tant que manager, certains affirmant qu’il a l’un des emplois les plus difficiles d’Angleterre.

Selon Royal Blue Mersey, Rooney a déclaré: “Avant l’Euro 2004, je savais que j’étais vanté par d’autres équipes – parce qu’Everton avait besoin d’argent. Certaines personnes allaient dans d’autres clubs en disant « prendriez-vous Wayne Rooney pour 30 millions de livres ? »

« J’avais le cœur brisé, j’adorais le club et je voulais jouer pour Everton.

“Pour le découvrir, j’ai été dévasté. Je serais parti à un moment donné, bien sûr, pour essayer de m’améliorer et d’aller gagner des trophées. Mais j’étais dévasté.

« Je suis allé à la Barbade après l’Euro 2004, je m’étais évidemment cassé le pied. Je suis revenu à Bellefield et j’étais prêt à sortir, à courir et à intensifier mon entraînement après une fracture du pied. Je me souviens qu’on m’avait dit que tu ne pouvais pas faire ça parce que si ton pied tombe en panne, nous ne pourrons pas te vendre.

“J’étais poussé à aller jouer pour Chelsea parce qu’ils offraient le plus d’argent, mais j’ai dit” vous ne dictez pas où je vais – je veux aller à Manchester United “.

« C’était de l’argent perdu pour Everton, mais c’est là que je voulais jouer. Je ne voulais pas aller à Londres, je ne voulais pas aller à Chelsea. Mais on m’a dit que la seule façon pour vous d’aller à Man Utd est de faire une demande de transfert.

« C’était dans le bureau de Moyesy. Alors je suis allé à la cantine et j’ai écrit ‘Je Wayne Rooney demande un transfert d’Everton Football Club’ sur une serviette, ou quelque chose du genre ! Je suis rentré dans le bureau de Moyesy et j’ai dit ” Et voilà “.

“Je sentais que j’étais dans une certaine mesure coincé dans un coin, mais c’est le football.”

Beaucoup ont estimé que si Rooney avait pris soin de lui physiquement et n’avait peut-être pas été utilisé aussi souvent qu’il l’était dans son adolescence, sa carrière aurait peut-être été plus longue.

L’argument est qu’il a atteint un sommet tôt et a donc diminué aussi tôt et il y a un cas à faire sur ce front.

Après tout, Rooney a un an de moins que Cristiano Ronaldo et ce dernier a connu une plus grande forme personnelle et un plus grand succès au Real Madrid et par la suite à la Juventus.

La superstar portugaise est maintenant de retour à United et semble impatiente de mener son ancienne équipe à la gloire.