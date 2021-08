Wayne Rooney “excité” pour le retour de Cristiano Ronaldo avec la légende de Manchester United prouvée juste après avoir prédit que son ex-coéquipier ne rejoindrait pas Man City

Wayne Rooney est heureux que Cristiano Ronaldo, la légende de Manchester United, soit apparemment revenu à la raison et ait scellé un retour à Old Trafford, et non un mouvement vers son rival Man City.

United a stupéfait le monde du football vendredi en annonçant qu’ils avaient conclu un accord pour re-signer Ronaldo de la Juventus – 12 ans après son départ d’Old Trafford.

Rooney savait que l’ancien coéquipier de Manchester United Ronaldo ne rejoindrait jamais Man City

Les supporters de United étaient probablement aussi soulagés qu’enthousiasmés par le transfert, après qu’il soit apparu le matin même qu’il se rendait chez leurs voisins bruyants.

Rooney était l’un des rares à avoir déclaré publiquement – ​​alors qu’il semblait que tous les rapports d’initiés et de transfert suggéraient que Ronaldo se dirigeait vers l’Etihad – qu’il ne pouvait pas voir l’accord se produire.

“C’est intéressant mais je ne peux pas le voir”, a déclaré vendredi après-midi le buteur record de United et actuel manager du comté de Derby à talkSPORT.

Bienvenue , @Cristiano 🔴#MUFC | #Ronaldo – Manchester United (@ManUtd) 27 août 2021

“Je pense que Cristiano a un très bon héritage à Manchester United et je sais à quel point il est fier en tant que joueur et personne. Je ne peux pas le voir, mais c’est le football donc on ne sait jamais.

« Il y en a eu quelques-uns qui l’ont fait mais personne au niveau de Cristiano. Évidemment Peter Schmeichel et Andy Cole, mais je ne peux pas vraiment voir cela comme une option pour lui.

« Financièrement, bien sûr, il n’a pas besoin de le faire. »

Cristiano Ronaldo a scellé un retour choc à Manchester United – 12 ans après avoir quitté Old Trafford

Rooney a finalement eu raison, bien qu’il semble que United ait à remercier les légendes du club Sir Alex Ferguson et Rio Ferdinand pour avoir aidé à détourner CR7 vers Old Trafford.

Rooney a de nouveau rejoint talkSPORT samedi pour répondre au retour de Ronaldo et a déclaré que ce serait un énorme coup de pouce pour l’ensemble du club, mais surtout pour leurs jeunes joueurs talentueux.

“Pour les fans, ce sera formidable de revoir Cristiano, c’est très excitant pour tout le monde au club”, a déclaré Rooney après le match nul 1-1 de Derby contre Nottingham Forest.

Rooney dit que le retour de Ronaldo sera un énorme coup de pouce pour Man United – peut-il les mener à plus de titres ?

«Et pour ses coéquipiers aussi, pour certains de ces jeunes gars dans le vestiaire, Mason Greenwood, Marcus Rashford, certains de ces jeunes gars qui ont grandi en le regardant jouer à Old Trafford.

« Pour eux, ce serait une aide énorme, j’en suis sûr. Il apportera sa mentalité au club.

“Il est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde, donc je pense que c’est une très bonne signature.”

