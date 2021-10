Wayne Rooney fulminait alors que Man United s’effondrait à Leicester malgré le but merveilleux d’Angel Di Maria et l’attaque étoilée

L’affrontement entre Leicester et Manchester United ce week-end ressemble un peu à un match classique de Premier League qu’ils ont joué l’un contre l’autre.

Les deux managers ont entamé le match sous un peu de pression, l’équipe de Brendan Rodgers n’ayant amassé que huit points lors de ses sept premiers matches de championnat.

Leicester n’a que deux victoires en championnat à son actif cette saison

Alors que le travail d’Ole Gunnar Solskjaer fait constamment l’objet de spéculations

Man United n’est qu’à deux points du sommet de la Premier League, cependant, un match nul et une défaite lors de leurs deux dernières sorties ainsi que des difficultés en Coupe Carabao et en Ligue des champions ont conduit à des spéculations sur l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer.

Néanmoins, les Red Devils seront considérés comme les favoris pour gagner au King Power Stadium, Solskjaer pouvant faire appel à une attaque étoilée contenant Mason Greenwood, Jadon Sancho et bien sûr Cristiano Ronaldo.

Mais les Foxes peuvent se réjouir du fait que Man United ne soit pas aussi sûr en défense avec Raphael Varane et Harry Maguire sur le point de rater le choc du King Power Stadium.

Leicester a prouvé qu’ils pouvaient surmonter une redoutable attaque de Man United et pénétrer leur défense fragile, qui avait Rafael, Jonny Evans, Tyler Blackett et Marcos Rojo lorsqu’ils sont revenus de 3-1 pour remporter une mémorable victoire 5-3 en septembre 2014.

Solskjaer fera-t-il un chiffre similaire à celui de Van Gaal ?

Leicester, qui venait de sortir du championnat, a pris un départ lent avec quatre points en autant de matches, tandis que Man United de Louis van Gaal n’était qu’un point meilleur.

Les visiteurs étaient de grands favoris avec Man United avec Wayne Rooney, Robin van Persie et les signatures estivales Radamel Falcao et Angel Di Maria à l’avenir.

Les absents de Phil Jones et Ashley Young ainsi que la décision de mettre sur le banc Chris Smalling, Luke Shaw et Antonio Valencia semblaient hors de propos.

Et les fans de Leicester auront redouté le pire lorsque leur équipe s’est inclinée 2-0 après 16 minutes – le premier voyant Van Persie hocher la tête sur un centre précis de Falcao sur la gauche, tandis que le second, marqué par Di Maria, était une délicieuse puce. qui a laissé Kasper Schmeichel et les défenseurs de Leicester en admiration.

La combinaison semblait être un signe des choses à venir pour Van Persie et Falcao

Même certains fans de Leicester ont applaudi ce superbe but de puce de Di Maria

Leonardo Ulloa a tout de suite riposté avec une belle tête d’un centre de Jamie Vardy, mais le match s’est terminé à la 57e minute lorsqu’Ander Herrera a détourné l’effort de Di Maria devant Schmeichel.

Il s’est avéré que l’action n’était que sur le point de commencer.

La dernière demi-heure était entièrement à Leicester et s’est avérée être la fabrication de Vardy, qui jouait au football hors championnat à peine trois ans plus tôt, dans l’élite.

Il n’a pas marqué le deuxième but mais l’accumulation était du Vardy vintage – l’attaquant a poursuivi un long ballon dans le canal et l’a récupéré sur Rafael avec une barge d’épaule effrontée, qui un autre jour aurait pu être considérée comme un pousser dans le dos.

YouTube @LCFC

Rafael semblait content de laisser le long ballon hors du jeu mais Vardy avait d’autres idées

YouTube @LCFC

La barge a vu Rafael dans le no man’s land et Vardy a récupéré le ballon dans une position prometteuse

YouTube @LCFC

Un Rafael furieux est revenu et Vardy a attendu le contact inévitable en entrant dans la boîte

Rafael, fougueux dans la nature, était déterminé à récupérer le ballon et à laisser un peu sur son adversaire aussi. Le Brésilien s’y est pris dans le mauvais sens en envoyant Vardy dégringoler à l’intérieur de la surface et l’arbitre Mark Clattenburg a infligé à Leicester un penalty que David Nugent a inscrit au milieu.

Vardy est redevenu fournisseur de l’égalisation de Leicester, bien que dans des circonstances heureuses. Le ballon s’est échappé après que Vardy ait accidentellement bloqué un tir faible mais rapide comme un éclair, Esteban Cambiasso était sur lui pour percer à la maison.

Le but a vu le capitaine de Man United pour le jour Rooney entrer dans un état d’apoplexie, mais les choses étaient sur le point d’empirer.

Le revirement a été complet à la 79e minute alors que Vardy a fait preuve d’un grand sang-froid pour marquer son premier but en Premier League après que l’ancien homme de United Richie De Laet l’ait repoussé quelques instants après avoir dépossédé Juan Mata.

.

Vardy était à nouveau dans le vif du sujet alors que Cambiasso égalisait

.

Rooney a perdu son chiffon plusieurs fois dans le match

.

Vardy a marqué son premier but en Premier League et le reste appartient à l’histoire

Vardy a continué d’être le bourreau en chef de Man United alors qu’il remportait un autre penalty après avoir été trébuché par Blackett, le défi qui a valu au jeune défenseur central un carton rouge. Le penalty calme d’Ulloa a scellé une victoire remarquable pour Leicester.

Il y a eu beaucoup de jours plus difficiles pour Leicester cette saison, mais ce match les a énormément aidés dans leur développement et a sans doute été un moment clé pour les aider à éviter la relégation et les mettre sur la voie de la gloire de la Premier League la saison suivante.

L’absence de Varane et Maguire pour l’affrontement de ce week-end obligera Vardy, qui a fait un début de saison assez calme, à se lécher les lèvres une fois de plus.

