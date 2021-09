Wayne Rooney impressionné par Tahith Chong de Manchester United – Man United News And Transfer News

Wayne Rooney se méfie de la menace du prêteur de Manchester United Tahith Chong avant son affrontement du week-end avec la star.

Le comté de Derby de Rooney se rend à St Andrew’s pour affronter le Birmingham City de Chong vendredi soir.

La légende de United connaît bien le jeune Néerlandais, s’étant brièvement croisé à United et plus récemment lors de la pré-saison lorsque le premier but de Chong a permis à United de remporter une victoire 2-1 sur Derby.

S’exprimant sur le joueur de United, Rooney a déclaré “de toute évidence, c’est un joueur très talentueux, il a joué contre nous en pré-saison et oui, c’est un joueur d’impact, il a de bons moments dans le jeu.”

“Alors, bien sûr, nous devrons nous méfier de lui et nous assurer que nous sommes sur nos gardes et que nous nous défendons bien contre lui parce que si nous lui donnons du temps et de l’espace, alors c’est un joueur qui peut vraiment vous blesser. . “

Après avoir commencé la saison sous une forme spectaculaire, Chong a reçu les éloges du manager de Birmingham City Lee Bowyer et des supporters du club.

Toujours à la recherche de son premier but en bleu, Chong cherchera à imiter ses performances de pré-saison contre Derby et à renvoyer Birmingham dans les matches de barrage.

De l’autre côté, l’équipe de Derby résolue défensivement de Rooney résistera à la menace de Chong et s’éloignera de la zone de relégation.

Malgré la mauvaise situation financière de Derby et étant entravé par les restrictions de transfert, Rooney a connu un début de saison impressionnant.

Largement attendu pour être enraciné au bas du tableau, Derby occupe actuellement la 15e place après cinq matches, avec une victoire, trois nuls et une défaite.

Chong cherchera cependant à ajouter une deuxième défaite et sera enthousiasmé par la perspective de courir sur la ligne de fond vieillissante de Derby.

L’action peut être vue sur Sky Sports vendredi avec une couverture commençant à 7h30 et mettra en vedette un certain nombre de connexions United, dont Ravel Morrison et Tom Lawrence en plus de Rooney et Chong.