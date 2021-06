Wayne Rooney nomme son onze anglais pour affronter l’Allemagne en huitièmes de finale de l’Euro 2020, dont trois milieux de terrain défensifs et aucun Jack Grealish ou Phil Foden

in

Wayne Rooney a nommé l’équipe d’Angleterre qu’il choisirait pour affronter l’Allemagne mardi et il est peu probable qu’elle soit populaire auprès des fans.

Gareth Southgate a des décisions difficiles à prendre avant le choc des huitièmes de finale de l’Euro 2020 à Wembley.

Southgate a des décisions difficiles à prendre avant le dernier affrontement de l’Angleterre contre l’Allemagne

Les rapports ont suggéré qu’il pourrait changer sa formation à trois à l’arrière pour faire face aux Allemands.

Ensuite, il y a les décisions sur ses options d’attaque. Bukayo Saka et Jack Grealish ont bien joué contre la République tchèque, tandis que Raheem Sterling a marqué les deux seuls buts de l’Angleterre et Harry Kane est susceptible de commencer quoi qu’il arrive.

Phil Foden était au repos pour le match, mais a joué dans le premier affrontement contre la Croatie et Jadon Sancho n’a pas encore obtenu les minutes qu’il mérite peut-être.

Le buteur record de l’Angleterre, Rooney, a choisi son onze dans le Sunday Times, et il comprenait trois milieux de terrain défensifs dans une formation 4-1-2-3.

Grealish manquerait une place dans la formation surprenante de l’équipe de Rooney

Rooney a écrit : « Après tout mon soutien à Jack Grealish, je ne le jouerais pas dès le début contre l’Allemagne. Il était l’un des meilleurs joueurs de l’Angleterre contre la République tchèque et ce n’est pas que mon opinion sur lui a changé.

« Ma réflexion dépend entièrement de la façon dont les Allemands jouent. Différents adversaires exigent des approches différentes et le match de mardi est fait sur mesure pour Marcus Rashford, mais pas pour Jack.

Il n’y avait pas non plus de place pour Foden dans l’équipe de Rooney, alors qu’il a également déclaré que c’était un choix difficile entre Sterling, Saka et Sancho à droite.

Dans l’équipe de Rooney ; Rice, Henderson et Phillips joueraient tous

En jouant trois milieux défensifs, il a déclaré : « J’irais avec un milieu de terrain trois, plutôt qu’un deux, plus un n ° 10, ce qui était le rôle de Grealish contre les Tchèques.

“Il est important de ne pas être en infériorité numérique au milieu car Joachim Löw a des attaquants qui reviennent, comme Thomas Müller et Kai Havertz, et Joshua Kimmich, qui revient de l’aile droite au milieu de terrain central.

« À condition que Jordan Henderson soit en forme, je le commencerais aux côtés de Declan Rice et Kalvin Phillips, mais Henderson doit être à 100%.

Rooney est le meilleur buteur de l’Angleterre

« Dans un match de cette taille, où l’Allemagne gardera le ballon et vous fera courir, vous souffrirez si vous n’êtes pas complètement là physiquement. J’utiliserais plutôt Jude Bellingham s’il y a le moindre doute sur Henderson.

Voici qui Rooney a choisi dans son Angleterre XI pour affronter l’Allemagne.

L’Angleterre XI de Wayne Rooney affrontera l’Allemagne

L’Allemagne n’a pas été à son meilleur à l’Euro 2020 jusqu’à présent et a gratté son difficile Groupe F avec un but tardif pour obtenir un match nul contre la Hongrie.

Rooney pense qu’ils sont en fait les adversaires les plus difficiles à affronter à ce stade, et auraient pris la France ou le Portugal.

Rooney a ajouté: “Ce sont les adversaires les plus coriaces de l’Angleterre au deuxième tour – je préférerais être contre le Portugal ou la France.

“Oui, l’Allemagne n’a dépassé la Hongrie et a eu (selon ses critères) de mauvais résultats à l’entrée du tournoi, mais leurs performances contre les Portugais et les Français étaient parmi les meilleures que j’ai vues à l’Euro 2020.

“L’Angleterre a une chance, mais je pense que ça va être difficile.”