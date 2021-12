Wayne Rooney « non qualifié » pour un poste comme Everton alors que le patron de Derby Country a qualifié un « méné de direction » avec Rafael Benitez sous le feu de Goodison Park

Everton « ne peut pas être sérieux » s’ils envisagent de nommer Wayne Rooney pour succéder au patron sous le feu des projecteurs Rafael Benitez, a déclaré Simon Jordan.

Les Toffees sont sur une terrible forme et la pression est fermement sur Rafael Benitez pour qu’ils reprennent leur fortune.

Rooney a été évoqué comme le futur patron d’Everton

Ils ont subi une septième défaite lors de leurs neuf derniers matchs dimanche dernier alors que Crystal Palace les a battus 3-1 à Selhurst Park, mais a suivi avec un match nul durement disputé contre Chelsea.

Benitez maintient les conseils d’administration pour le moment, mais certains candidats ont été évoqués pour le siège de Goodison Park, notamment l’ancien joueur Rooney et l’actuel assistant Duncan Ferguson.

Jordan, cependant, admet qu’il est déconcerté par les informations liant Rooney au hotseat et insiste sur le fait que le club « ne peut pas être sérieux » si le patron de Derby est pris en compte.

« Je veux dire que c’est un club de football adulte », a déclaré Jordan à propos de la perspective que Rooney obtienne le poste avant le match de Chelsea.

Benitez aurait voulu faire bien mieux à Everton jusqu’à présent

«Il peut parfois ne pas agir ou se comporter de cette façon sous la propriété de Moshiri. Il n’a aucun contrôle financier, aucune politique de développement de la jeunesse ou aucune réalisation sur le terrain ou aucun gestionnaire qui apporte le succès.

« Mais allez, c’est l’aveugle qui mène la liaison. L’observation que j’ai faite à propos de Wayne est celle de la réalité des circonstances dans lesquelles il se produisait.

« Maintenant, vous devez le regarder et dire que c’est un travail de grand garçon. Ce n’est pas un gestionnaire pour ce travail, c’est un vairon.

