Wayne Rooney réitère son engagement envers Derby et fait même une blague sur sa carrière de manager alors que les Rams répondent aux nouvelles de l’administration avec une victoire sur Stoke

Wayne Rooney a réitéré son engagement envers Derby, car la victoire 2-1 des Rams sur Stoke était une légère consolation pour la terrifiante nouvelle qu’ils pourraient obtenir une déduction de 21 points après leur entrée dans l’administration.

Le club est entré en fonction vendredi, Rooney révélant plus tôt qu’il n’avait découvert l’actualité qu’en regardant la télévision.

Rooney n’a pas eu de chance depuis qu’il a pris le poste de Derby

Les fans de Derby ont apprécié leur journée malgré les nouvelles chaotiques

Derby fait maintenant face à une déduction de 12 points car ils n’ont pas pu trouver de nouveau propriétaire, ce qui pourrait passer à 21 points avec une enquête distincte sur les violations du fair-play financier.

Pourtant, malgré les nouvelles dévastatrices, Derby a quand même réussi à remporter une victoire à Pride Park contre les Potters.

Rooney a été interrogé par talkSPORT à quel point les dernières 24 heures ont été épuisantes, la légende de Manchester United et de l’Angleterre a déclaré qu’il était plus préoccupé par les fans du club.

“Pas [draining] pour moi », a répondu Rooney. “Pour les fans, pour les fans qui étaient dans le stade, les fans qui étaient à la maison. Cela leur a apporté beaucoup de fierté et ils savent qu’ils peuvent être fiers de leurs joueurs aujourd’hui.

Rooney était ravi de ses joueurs, dont le grand voyageur Ravel Morrison

Max Bird a marqué son tout premier but pour les Rams de manière époustouflante, avant que Curtis Davies n’étende rapidement l’avantage de l’équipe locale. Tom Ince a ramené un but pour Stoke en seconde période, mais Derby a remporté la victoire.

Rooney a parlé de sa fierté pour la performance de l’équipe, mais a admis que les choses ne feraient que se compliquer.

“Nous allons vivre une semaine difficile, je le sais”, a déclaré Rooney. «Mais voir les joueurs faire cet effort et obtenir les trois points était énorme, et je ne peux pas souligner à quel point je suis fier d’eux pour cette performance aujourd’hui.

«Je dois continuer à faire mon travail, continuer à préparer les joueurs, à les préparer et encore une fois, nous allons avoir des moments difficiles, je le sais, je le comprends.

Certains fans de Derby ont retenu de l’argent pour se moquer des propriétaires du club

“Mais je ne peux rien demander de plus que ce que les joueurs m’ont donné et je pense que ces joueurs recevront beaucoup de crédit pour la performance et l’attitude d’aujourd’hui et ils le méritent.”

Rooney a déménagé à Derby en tant que joueur en janvier 2020 après avoir quitté DC United et s’est retiré du jeu pour devenir le manager à temps plein des Rams un an plus tard.

Les choses ne sont pas allées brillamment jusqu’à présent, l’équipe ayant évité de justesse la relégation du championnat lors de la dernière journée de la saison dernière.

Mais Rooney a confirmé qu’il voulait aider le club à surmonter ses difficultés actuelles et revenir plus fort.

Rooney veut rester et aider Derby à traverser ce gâchis

“Je suis attaché à ce club de football”, a ajouté Rooney. «Je me soucie des joueurs, je me soucie du personnel avec lequel je travaille et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour nous aider à traverser cela.

« Il y aura des moments difficiles, on le sait, mais on s’en sortira pour le mieux.

“Cela peut prendre un peu de temps, mais nous le ferons, et je dois continuer à préparer l’équipe et à préparer les joueurs à essayer de prendre des points lors des matchs.”

Rooney a ensuite été interrogé sur sa carrière de gestionnaire jusqu’à présent, et si cela aurait pu être plus difficile, ce à quoi il a réussi à faire une blague.

“Je vais suivre le cours de licence pro le mois prochain, donc je pense que je devrais en recevoir un honorifique pour ce que j’ai dû gérer au cours des 10 ou 11 derniers mois”, a-t-il déclaré.

