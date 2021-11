Wayne Rooney rend son verdict sur la décision de Man Utd pour Ralf Rangnick

Wayne Rooney dit que Ralf Rangnick est le « bon rendez-vous » pour Manchester United (EPA/.)

Wayne Rooney pense que Ralf Rangnick a un travail « difficile » à accomplir à Manchester United, mais pense que l’Allemand sonnera la « stabilité » de l’équipe.

Après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer dimanche dernier, United a décidé de nommer Rangnick en tant que manager par intérim pour le reste de la saison.

Le très apprécié joueur de 63 ans, qui possède une vaste expérience en Bundesliga avec Schalke, Hoffenheim et RB Leipzig, s’est également vu proposer un poste de consultant de deux ans avec United, qu’il commencera l’été prochain.

United a perdu cinq de ses sept derniers matches de Premier League et devrait faire face à une bataille difficile pour se classer parmi les quatre premiers cette saison.

Mais Rooney pense que la décision de United de faire appel à Rangnick est le « bon rendez-vous ».

« Je pense qu’il est évidemment très respecté dans le jeu, et je pense qu’il a un travail difficile à faire [to]’, a déclaré Rooney.

Ralf Rangnick sera le manager par intérim de Manchester United pour le reste de la saison (.)

«Je ne veux pas dire en termes de capacité, en termes de venir pendant six mois et de marquer sa façon de jouer et son pressing si vous voulez, et comment il aime travailler.

« Mais il est très expérimenté, je suis sûr qu’il s’adaptera aux joueurs qu’il a et ramènera un peu de stabilité à l’équipe, mais aussi dans l’optique de chercher à essayer de gagner des trophées.

« Cette équipe de Manchester United est plus que capable de remporter des trophées cette saison et je pense qu’elle a pris le bon rendez-vous pour se donner les meilleures chances. »

