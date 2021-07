Wayne Rooney RESTERA en tant que manager de Derby au milieu des rumeurs selon lesquelles son avenir était menacé par la fuite de photos d’hôtel

in

Wayne Rooney devrait rester en tant que patron du comté de Derby, selon talkSPORT.

Des rapports avaient affirmé que la légende de Manchester United et de l’Angleterre pourrait être supprimée en tant que patron des Rams après que des images de lui se soient évanouies dans un hôtel soient devenues virales au cours du week-end.

Rooney restera le patron de Derby après des discussions cruciales avec la hiérarchie du club

Il a fait la une des journaux cette semaine après que des photos de lui se soient évanouies dans un hôtel, alors qu’il était également blessé

L’animateur de talkSPORT, Jim White, a fait une mise à jour exclusive sur son avenir ce matin et a déclaré: «Il y a beaucoup d’inquiétude autour du comté de Derby et une publicité indésirable et il a été éclaboussé partout en première page des journaux.

“Rooney a rencontré la hiérarchie de Derby hier et Derby lui a fait savoir très clairement ce qu’ils pensaient de ce qui s’était passé ce week-end.

«Derby ne le supportera tout simplement pas, mais il continuera. C’est la nouvelle qui m’a été donnée. Il continuera.

“Rooney a été informé en termes non équivoques de ce qu’ils pensaient de la publicité et de ce qui s’était passé.”