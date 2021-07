Wayne Rooney révèle que Derby affronte le début de la saison de championnat sans un seul défenseur central alors que la crise de Pride Park s’intensifie

in

Wayne Rooney a révélé que Derby commencerait la campagne 2021/22 sans défenseur central à moins que son interdiction de transfert ne soit levée.

La sanction a été imposée aux Rams en raison de problèmes financiers auxquels le club est confronté, avec une affaire EFL en cours exigeant que de nouveaux comptes soient soumis le mois prochain.

Rooney aura une saison extrêmement difficile si Derby ne peut pas recruter de nouveaux joueurs

L’équipe de Rooney a commencé sa campagne de pré-saison avec une défaite 2-1 contre son ancien club, Manchester United, dimanche et a admis ses craintes quant à la taille de son équipe après le match.

“Je veux juste qu’une équipe se présente le premier jour de la saison”, a déclaré Rooney.

« Quelque chose doit arriver. Si vous regardez mon effectif, si rien ne change, je n’ai pas un défenseur central.

« Pour que nous puissions concourir dans cette ligue, quelque chose doit changer. »

L’ancien coéquipier de Rooney, Morrison, est jugé aux Rams

Martyn Waghorn était l’un des nombreux joueurs de Derby qui ont décidé de quitter Pride Park après l’expiration de leur contrat.

Les neuf joueurs restants de l’équipe de Rooney comprennent deux gardiens de but, tandis que le duo hors contrat Ravel Morrison et Phil Jagielka ont été jugés avec les Rams et ont été éliminés lors du match amical.

“C’est un défi et ce n’est pas idéal”, a admis Rooney.

“J’essaie constamment d’obtenir des réponses mais je n’obtiens toujours pas ce que je veux et ce que veut le club. Je ne suis vraiment pas sûr à 100% des tenants et aboutissants.

“Je ferai de mon mieux pour ce club de football mais j’ai besoin d’aide et de soutien. Je crois que le soutien viendra. Je pourrais faire avec maintenant.