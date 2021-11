Wayne Rooney révèle qu’il est dégoûté pour le manager de Manchester United limogé Ole Gunnar Solskjaer et admet sa colère contre les joueurs du club

Wayne Rooney a déclaré à talkSPORT qu’il était vexé pour l’ancien coéquipier Ole Gunnar Solskjaer et a admis qu’il serait « très en colère » contre les joueurs sous-performants de Manchester United.

Une humiliante défaite 4-1 contre Watford a été le dernier clou dans le cercueil de Solskjaer, qui laisse United sans trophée depuis qu’il a repris les rênes en décembre 2018.

Le temps de Solskjaer a pris fin après une autre défaite désastreuse

Le patron du Derby Rooney est vidé pour son ancien coéquipier

En tant que légende à Old Trafford depuis sa carrière de joueur emblématique, Solskjaer a reçu le soutien de bon nombre de ses anciens coéquipiers, qui ont maintenant exprimé leur sympathie pour l’entraîneur sortant.

Rooney a maintenant ajouté sa voix aux hommages, ayant joué aux côtés du super sous-marin 31 fois entre 2005 et 2007.

Le manager du comté de Derby a déclaré à talkSPORT qu’il avait de la sympathie pour Solskjaer, qui, selon lui, a fait du bon travail pour stabiliser le club.

« Je suis vraiment triste, parce qu’évidemment, c’est un de mes anciens coéquipiers », a déclaré Rooney. «Ce n’est jamais agréable quand un manager perd son emploi.

Rooney a joué avec Solskjaer à Man United

« Je pense qu’il a fait du bon travail, il a ramené un peu de stabilité au club, évidemment quand vous êtes dans un club comme Manchester United si les résultats ne sont pas ce qu’ils veulent, cela vous coûtera finalement votre travail.

« Je suis dégoûté pour Ole, mais je suis sûr qu’un club comme Manchester United fera son travail maintenant pour aller de l’avant et recruter le bon homme. »

Rooney a pris sa retraite de jouer en 2021 pour devenir manager de Derby à temps plein, et après avoir aidé le club à éviter de justesse la relégation la saison dernière, il a obtenu un énorme crédit pour être resté avec l’équipe malgré 21 points de pénalités.

Une partie du succès de Rooney a été l’engagement de son équipe de jeu, aidant l’équipe à remporter une énorme victoire 3-2 sur Bournemouth à l’autre bout de la table la dernière fois.

Rooney doit beaucoup à ses joueurs à Derby et est déçu que l’équipe de United ne puisse pas offrir le même engagement

Rooney n’a pas vu une telle détermination de la part des joueurs de United, affirmant que leurs performances contre Watford étaient inacceptables.

Il a expliqué: « J’ai été tellement déçu de regarder ce match hier parce qu’en tant que manager, vous pouvez créer une équipe et travailler sur la forme et la façon dont vous voulez que l’équipe joue, mais il n’y a aucune excuse pour certaines de ces performances de certains joueurs.

« Voir des joueurs agiter leurs bras et donner le ballon mais blâmer les autres n’était pas acceptable.

«Je serais très en colère si je voyais cela de mes joueurs. Ces joueurs sont dans l’un des, sinon le plus grand club du monde, et devraient se sentir privilégiés d’y être.

Rooney a défendu Solskjaer, qui, selon lui, a fait du bon travail

« À mon avis, les joueurs doivent montrer plus – cela ne signifie pas nécessairement gagner la Premier League ou la Ligue des champions, mais montrer aux fans qu’ils travaillent dur pour le club. »

Rooney continue de renforcer sa réputation d’entraîneur alors que Derby renverse les chances, mais est resté réaliste lorsqu’il a été interrogé sur les liens potentiels avec le poste vacant d’Old Trafford.

« Un jour », a déclaré Rooney. «Mais je me concentre sur le comté de Derby, je suis engagé dans le club et je serai là jusqu’à ce que quelqu’un me dise le contraire.

« Je parle régulièrement aux gens de Manchester United et je suis sûr que s’ils devaient venir m’appeler, cela serait déjà arrivé. »

