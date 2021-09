Wayne Rooney se souvient du moment où Sir Alex Ferguson l’a perdu avec Roy Keane et a “sauté par-dessus le bureau” pour le confronter devant Cristiano Ronaldo et l’équipe de Man United

Wayne Rooney a levé le voile sur l’altercation entre Roy Keane et Sir Alex Ferguson qui a mis fin à sa carrière à Manchester United.

L’ancien international irlandais a été capitaine des Red Devils au cours de son illustre carrière de joueur et a dirigé ses troupes avec un fer d’abord au cours de ses 12 années à Manchester.

Keane et Ferguson ne se sont jamais vraiment remis de l’altercation

Tempétueux et motivé, Keane a agi comme le bras droit de Ferguson sur le terrain et s’est avéré un adjoint compétent en remportant 17 trophées majeurs à Old Trafford, dont le célèbre Treble en 1999.

Pourtant, il est parti dans des circonstances quelque peu acrimonieuses en 2005 après une méchante dispute avec Fergie, dont le couple ne s’est pas encore remis.

S’adressant à l’ancien champion cruiserweight Tony Bellew, Rooney a admis qu’il n’était pas au courant de ce qui s’était passé entre Sir Alex et David Beckham quelques années avant son arrivée.

Cependant, il a pu divulguer ce qui s’est passé lorsque Ferguson s’est affronté avec son capitaine de sept ans, ce qui a conduit au départ de Keane et au transfert ultérieur au Celtic.

L’Irlandais a dirigé United pendant sept ans jusqu’à son départ en 2005

“Non, c’était juste avant moi”, a-t-il déclaré dans “Tony Bellew est en colère”.

“Donc, quand Roy Keane a quitté le club, je pense que c’est bien connu qu’il y a eu une réunion. Je ne peux pas dire les détails de ce qui s’est passé lors de la réunion… Roy avait évidemment essayé certains des joueurs sur la chaîne de télévision du club et Fergie n’était pas content, alors il a convoqué une réunion.

« Roy Keane a dit que nous regardions tous ensemble, alors nous sommes tous allés dans le bureau d’Alex Ferguson – les entraîneurs, Alex et toute l’équipe. j’avais 18 ou 19 ans [years old] à l’époque.

« Nous avons tous regardé, et Roy a demandé si l’un des joueurs avait un problème, alors tout le monde a dit non. Pour être juste, ce n’était pas si mal ; Je pense que c’était évidemment un problème avec Roy et le manager dans le passé.

“Donc, de toute façon, c’est entré dans une dispute, et quelques choses différentes ont été dites, et je vois Alex Ferguson sauter par-dessus son bureau, et je me dis” wow, c’est fou “. Il a sauté par-dessus le bureau, il est retenu… ça s’est calmé.

“Quoi qu’il en soit, le lendemain, Roy Keane est entré à l’entraînement, puis environ 30 minutes plus tard, nous l’avons vu partir, et c’est la dernière fois que nous l’avons vu.”