Wayne Rooney sortira de sa retraite et représentera l’Angleterre à Soccer Aid 2021 avec les anciens coéquipiers de Man United Paul Scholes et Gary Neville

Wayne Rooney chaussera à nouveau ses chaussures pour l’Angleterre lorsqu’il participera à Soccer Aid 2021 plus tard cette année.

Le patron du Derby, qui est le meilleur buteur des Trois Lions avec 53 buts, était le manager de la collecte de fonds de l’Unicef ​​l’année dernière, que le World XI a remporté via une séance de tirs au but à Old Trafford.

Rooney chaussera ses bottes et jouera à nouveau pour l’Angleterre plus tard cette année

Fara Williams, Gary Neville et Paul Scholes feront équipe avec Rooney, tandis que Micah Richards rejoindra l’équipe d’entraîneurs d’Angleterre et Usain Bolt sera de retour pour sa troisième apparition dans le match des célébrités au stade Etihad en septembre.

Rooney a déclaré: “Enfiler un maillot de l’Angleterre est toujours spécial, donc je suis absolument ravi de le faire à nouveau dans Soccer Aid for Unicef.

“Gérer l’équipe d’Angleterre l’année dernière était génial, mais être avec les joueurs m’a donné envie de chausser à nouveau les chaussures – maintenant j’ai cette chance, une dernière fois.”

Harry Redknapp reviendra en tant que manager du World XI et Kelly Smith, Roberto Carlos, Patrice Evra, David James, Ashley Cole, Emile Heskey et Jamie Redknapp font partie des anciens joueurs participants.

Harry Redknapp dirigera le World XI à Soccer Aid contre l’Angleterre

Les célébrités incluent James Arthur, Tom Grennan, Olly Murs, Mark Wright, Paddy McGuinness, Ore Oduba, Kem Cetinay, Liv Cooke, Roman Kemp, Chunkz et Maya Jama en tant qu’expert.

Richards a déclaré: «Usain Bolt courir contre Gary Neville? Rooney n’est plus à la retraite ? Moi faisant mes débuts d’entraîneur. Que veux-tu de plus? Cela va être tellement bon.

Neville a ajouté: “Juste au moment où je pensais que mes jours de huée par les fans de City étaient révolus. J’espère que mes ischio-jambiers tiendront plus de cinq minutes, pour être honnête.

Depuis que l’ambassadeur de l’Unicef ​​au Royaume-Uni, Robbie Williams, a cofondé le concept en 2006, Soccer Aid a levé plus de 47 millions de livres sterling.

Le match de l’année dernière à Old Trafford, qui a vu le World XI conserver son trophée, a levé un record de 9,3 millions de livres sterling.

L’argent collecté cette année pourrait aider l’Unicef ​​à fournir deux milliards de vaccins Covid-19 aux travailleurs de la santé, aux travailleurs sociaux et aux enseignants de première ligne du monde entier.