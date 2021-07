Wayne Rooney Training Ground Tackle laisse Jason Knight blessé

in

Le milieu de terrain de Derby County, Jason Knight, pourrait rater les 12 premières semaines de la saison de championnat après avoir connu une mauvaise passe dans un tacle au sol d’entraînement 50/50 avec le manager Wayne Rooney, rapporte John Percy du Telegraph.

L’Irlandais et Rooney se sont lancés dans un défi qui a laissé à Knight une blessure à la cheville qui s’ajoute à la liste croissante de problèmes à Derby. Rooney participait à la session pour compenser le manque de joueurs dont le club dispose actuellement, malgré le début de leur saison dans moins de deux semaines.

La blessure de Jason Knight s’ajoute à la liste croissante des problèmes à Derby

Une blessure laisse Rooney avec d’autres problèmes de sélection

La saison de Derby débute le 7 août avec un match à domicile contre Huddersfield Town. Avec moins de deux semaines avant cette date, le club ne compte actuellement que neuf joueurs seniors inscrits, dont deux gardiens de but.

Tout au long de la pré-saison, ils ont constitué le nombre d’agents libres, dont certains ont vu leur contrat à Derby expirer à la fin de la saison dernière. Les défenseurs Phil Jagielka, Richard Stearman, Curtis Davies et Andre Wisdom ont tous joué avec les milieux de terrain Tom Carroll et Ravel Morrison ainsi que les attaquants Sone Aluko et Sam Baldock.

Cependant, le club opérant sous un embargo strict qui limite le nombre de nouveaux joueurs pouvant être signés et les conditions des accords pouvant être proposés, Rooney est confronté à une crise de sélection avant le début de la saison.

La blessure de Knight ne fera qu’ajouter à ce problème, car cela signifie désormais que le club devra soit trouver un autre agent libre quelque part, soit faire venir un joueur de l’académie des jeunes.

Rooney pour se battre

Malgré les problèmes majeurs auxquels Derby est confronté, Rooney insiste sur le fait qu’il ne quittera pas le club. Cependant, il a exigé que de nouvelles recrues soient faites, sinon, il ne sait pas comment il peut aligner une équipe au début de la saison.

L’équipe de fortune de Derby a perdu 2-1 lors d’un match amical contre Salford City ce week-end, qui est son deuxième adversaire de la saison lorsqu’elle s’affrontera en Coupe Carabao.

S’adressant à Sky Sports après la défaite, Rooney a déclaré: “Ce sont d’autres personnes que je ne peux pas contrôler qui doivent prendre des décisions plus importantes que moi. C’est mon travail de redonner de la dignité, de la fierté à ce club. Il est clair qu’au cours des dernières années, cela a un peu disparu et c’est mon travail de ramener cela. J’ai besoin d’autres personnes pour faire leur travail.

« Cela a été très difficile de ne pas savoir quelle sera mon équipe dans deux semaines lorsque la ligue commencera. Nous devons, comme nous le pouvons, régler cela. Si je suis honnête, il serait facile pour un manager dans cette situation de s’en aller. C’est un défi pour moi. Je suis un combattant. Je suis reconnaissant à Derby de m’avoir donné cette opportunité et je ferai tout ce que je peux pour m’assurer que nous traverserons cela.

« Si nous ne pouvons amener aucun joueur dans les deux prochaines semaines, alors je ne sais pas comment nous allons aligner une équipe pour commencer le premier match de la saison. J’ai un défenseur central signé au club, il y a deux très jeunes défenseurs centraux en U23 et U18. Il serait impossible pour moi d’aligner une équipe.

Restrictions de Derby

Les restrictions de l’EFL Derby sont actuellement sous le coup qu’ils ne peuvent signer que des agents libres sur des contrats d’un an et des joueurs de prêt sur des contrats de six mois, le tout avec des salaires limités.

Cela a été assoupli pour permettre au club de recruter des joueurs de « niveau professionnel », que l’EFL définit comme quelqu’un qui a joué au moins un match dans la ligue, la Coupe EFL ou la FA Cup.

Derby en a actuellement 19, ce qui signifie qu’ils seraient autorisés à en signer quatre de plus jusqu’à ce qu’ils atteignent leur plafond de 23.

