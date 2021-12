Wayne Shorter discute d’Art Blakey dans le premier regard de Blue Note

Le jour où Blue Note Records publie Art Blakey & The Jazz Messengers’ First Flight To Tokyo: The Lost 1961 Recordings, le saxophoniste Wayne Shorter offre ses souvenirs de Blakey, du groupe et de la tournée dans le dernier épisode de ‘First Look’ with Don A été. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Premier vol pour Tokyo : les enregistrements perdus de 1961 est un enregistrement live passionnant et inédit d’Art Blakey & The Jazz Messengers capturé au Hibiya Public Hall à Tokyo le 14 janvier 1961 lors de la toute première tournée du groupe au Japon.

Les Jazz Messengers ont été parmi les premiers groupes de jazz moderne à faire une tournée dans le pays, et le public japonais en adoration a été captivé par l’une des meilleures formations de tous les temps du groupe comprenant le légendaire batteur avec Lee Morgan à la trompette, Wayne Shorter au saxophone ténor, Bobby Timmons au piano et Jymie Merritt à la basse.

First Flight to Tokyo a été coproduit par Zev Feldman et David Weiss et est disponible en éditions de luxe en vinyle 2 LP et 2 CD, toutes deux accompagnées de livrets élaborés contenant des photos rares des photographes japonais Shunji Okura et Hozumi Nakadaira ; un essai historique du célèbre critique de jazz Bob Blumenthal ; ainsi que de nouvelles interviews de Wayne Shorter en conversation avec le président de Blue Note Don Was, le célèbre saxophoniste Lou Donaldson, la star du jazz japonais Sadao Watanabe, le célèbre critique musical japonais Reiko Yukawa, le fils de Blakey, Takashi Blakey, et un trio de grands batteurs : Louis Hayes, Billy Hart et Cindy Blackman Santana.

L’audio a été récemment transféré à partir des bobines de bande ¼ » originales, et l’édition vinyle a été masterisée par Bernie Grundman et pressée sur un vinyle 180g chez Record Technology Inc. (RTI).

Le concert a présenté des performances envolées de classiques du jazz bien connus, notamment « Now’s the Time » de Charlie Parker, « Round About Midnight » de Thelonious Monk et « A Night In Tunisia » de Dizzy Gillespie, ainsi que des succès de Jazz Messenger, notamment « Blues March, » » Dat Dere » et » Moanin ‘. »

Achetez ou diffusez First Flight to Tokyo: The Lost 1961 Recordings.