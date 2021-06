Waze lance une fabuleuse expérience Boy George pour le mois de la fierté

Le mois de juin est célébré comme LGBT Pride dans le monde entier, et en tant que tel, Waze accueille Boy George sur sa plate-forme pour une prise de contrôle du mois de la fierté. Avec la dernière mise à jour de Waze, vous pourrez écouter la voix de Boy George vous diriger vers des endroits dans votre voiture tout en partageant avec vous des conseils à sa manière.

Dans un article de blog, l’équipe Waze a déclaré :

Icône de la musique et de la mode qui a, pendant des décennies, représenté ce que signifie vivre de manière authentique et sans vergogne, Boy George utilise sa voix signature pour créer non seulement des classiques instantanés, mais aussi des chansons passionnées qui mettent en lumière le mouvement pour sécuriser les droits et libertés de la communauté LGBTQIA+ à travers le monde. Et maintenant, pour la première fois, il utilise cette voix reconnaissable pour guider les Wazers pendant qu’ils conduisent, nous donnant à tous une chance de ressentir ce que c’est que d’avoir Boy George sur le siège passager.

Il y a aussi un peu plus que ça. Boy George a également organisé une nouvelle liste de lecture Pride sur Spotify pour que les clients puissent la diffuser via le lecteur de musique Waze. Il a une variété d’artistes, dont Boy George lui-même, George Michael, David Bowie, etc., ce qui permet de profiter facilement d’une fabuleuse balade avec quelques icônes musicales.

En dehors de cela, Waze ajoutera de nouvelles ambiances et de nouveaux véhicules à l’application. Il y aura deux nouveaux véhicules de navigation Ca-ma-Chamelon et Goldsmobile. Vous pourrez également choisir entre des ambiances piquantes, épicées, originales ou fantaisistes dans l’application. Ce n’est peut-être pas aussi utile que le nouveau localisateur de Google Maps pour les entreprises avec des toilettes non sexistes, mais c’est toujours une façon amusante de célébrer la fierté.

L’expérience Boy George est disponible dans l’application Waze entre le 2 et le 30 juin. Il peut être téléchargé sur l’un des meilleurs téléphones Android.

