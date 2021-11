WazirX affirme que sa clientèle a été multipliée par 10 cette année

WazirX, premier échange cryptographique en Inde, a vu sa base d’utilisateurs décupler depuis le début de l’année. Un rapport a annoncé cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant que la bourse appartenant à Binance a enregistré un volume de transactions supérieur à 38 millions de dollars (28,31 millions de livres sterling) jusqu’à présent cette année. Selon la bourse, ce volume équivaut à la croissance moyenne d’un mois à l’autre de 44%.

Selon le rapport, WazirX a enregistré une croissance de 2 648 % des abonnements d’utilisateurs dans les villes de niveau II et de niveau III. Bien que ces catégories comprennent les principales villes de l’Inde, elles n’incluent pas les six plus grandes villes : Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bengaluru et Hyderabad. L’échange a ajouté que la large adoption était principalement due à la forte adoption par les femmes dans les villes de niveau I et II.

L’échange aurait attribué la croissance à la capacité des crypto-monnaies à créer des opportunités d’emploi tout en offrant la liberté financière. L’activité NFT de WazirX est également en croissance après avoir enregistré des ventes de 309 741,26 $ (230 864,10 $). Le marché NFT de la bourse aurait un ratio créateur-collecteur de 1:53, avec un total de 737 créateurs et 481 collectionneurs.

L’adoption de la crypto-monnaie en Inde continue d’accroître l’incertitude

La forte croissance du marché boursier cette année montre la popularité croissante des crypto-monnaies en Inde malgré l’incertitude imminente quant à savoir si le gouvernement interdira ou non les actifs numériques. Plus tôt cette année, l’Inde prévoyait d’imposer une interdiction totale des crypto-monnaies, mais a plutôt décidé de réglementer le secteur en tant que classe d’actifs.

Bien qu’il ne soit toujours pas clair si le parlement indien adoptera un projet de loi visant à interdire les crypto-monnaies, le gouvernement a invité WazirX et d’autres membres de l’Indian Internet and Mobile Association (IAMAI) Blockchain et Crypto Assets Council (BACC) à partager vos points de vue sur le industrie. La réunion est prévue pour le 15 novembre et le Comité parlementaire permanent des finances sera l’hôte.

Les acteurs de l’industrie sont optimistes quant à l’opportunité d’exprimer leurs points de vue. Par exemple, Sumit Gupta, PDG de la bourse CoinDCX basée à Mumbai, a déclaré :

Puisque le gouvernement envisage de présenter le projet de loi au cours de cette session parlementaire, nous sommes confiants que le gouvernement écoutera certainement toutes les parties intéressées avant de prendre une décision. Nous discutons avec d’autres parties prenantes et nous allons certainement entamer un dialogue plus approfondi avec le gouvernement et montrer comment nous pouvons créer un écosystème sain à l’unisson.

Alors que WazirX affirme que sa base d’utilisateurs a décuplé, Shaktikanta Das, le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), a déclaré que les chiffres pourraient être surestimés. Il a ajouté qu’environ 70% des participants au marché indien des crypto-monnaies n’avaient investi qu’entre 13 $ (9,68 £) et 40 $ (29,80 £) dans les crypto-monnaies.

