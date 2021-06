WazirX lance le marché NFT pour les artistes indiens afin de vendre leur travail ; offre 50 000 jetons WRX en bonus

La place de marché est ouverte à tous ceux qui souhaitent acheter ou vendre des NFT d’artistes via WRX. (Photo d’archive)

L’échange de crypto-monnaie WazirX, propriété de Binance, a annoncé mardi avoir lancé le premier marché de jetons non fongibles (NFT) d’Asie du Sud avec 15 créateurs issus de plusieurs catégories, notamment des artistes numériques, des photographes muralistes, des artistes sur toile, des artistes 3D spatiaux, des artistes de rue et des artistes visuels. pour vendre leur travail. Pour les non-initiés, chaque NFT est unique et ne peut être échangé contrairement aux crypto-monnaies, qui sont identiques les unes aux autres, et peuvent permettre des transactions commerciales. Par exemple, un Bitcoin est égal à un autre Bitcoin ou Re 1 est égal à un autre Re 1, mais les NFT ne peuvent pas être un moyen de transactions en raison de leur unicité. Cependant, ils sont utilisés pour représenter des actifs réels tels que des œuvres d’art. En fait, des célébrités telles que Snoop Dogg, Paris Hilton ont utilisé NFT pour publier leurs œuvres dans un passé récent.

Lancé dans la phase bêta, le marché NFT de WazirX « permettra aux artistes, créateurs et collectionneurs en Inde et à l’étranger de créer et d’échanger des actifs numériques uniques qui représentent l’art, la musique, les vidéos, les objets de collection, les articles de jeu, entre autres », le l’entreprise a déclaré dans un communiqué. Le marché facturera des frais d’essence d’environ 1 $ pour la frappe de NFT et n’aura aucun prix d’inscription. La société étend 50 000 jetons WRX en bonus à sa communauté.

Lisez aussi: RBI: les banques ne peuvent pas citer l’ordonnance d’interdiction de crypto de 2018 annulée par SC pour mettre les clients en garde contre les monnaies virtuelles

À l’heure actuelle, le marché est « fortement axé sur les artistes d’origine indienne » à l’échelle mondiale et la sélection d’artistes a été divisée en sections Spotlight et Discover. Le marché comprendra des artistes tels que Vimal Chandran, l’artiste de rue anonyme Tyler, l’artiste murale Sneha Chakraborty, l’artiste multimédia Ishita Banerjee de Montréal, le photographe automobile Arjun Menon, etc. La plateforme annonce chaque jour 50 artistes sélectionnés dans la catégorie Découvrir. Le marché est ouvert à tous ceux qui souhaitent acheter ou vendre leur NFT à l’aide de WRX, tandis que tous les articles répertoriés sur la plate-forme sont, pour l’instant, basés sur le modèle « Prix fixe ».

« De plus en plus d’artistes et de collectionneurs à travers le monde exploitent aujourd’hui la puissance des NFT. Ce faisant, ils réalisent les nombreux avantages de l’utilisation de contrats intelligents pour valoriser et sécuriser la propriété de l’art numérique pour chaque artiste et collectionneur en leur offrant l’opportunité de créer de la richesse. Les NFT garantissent l’exclusivité de la propriété et peuvent être considérés comme un moyen de numériser des œuvres d’art et d’autres objets de collection », a déclaré Sandesh B Suvarna, vice-président de WazirX NFT Marketplace dans un communiqué.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

