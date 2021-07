WazirX lancera bientôt un échange décentralisé pour que les acheteurs et les vendeurs se connectent directement: Nischal Shetty

La startup WazirX appartenant à Binance avait lancé le premier marché de jetons non fongibles (NFT) d’Asie du Sud en mai de cette année.

La plateforme de trading de crypto-monnaies WazirX lancera bientôt son propre échange décentralisé pour les clients qui souhaitent conserver la garde de leurs crypto-monnaies, a déclaré le fondateur Nischal Shetty à Financial Express Online. Les échanges décentralisés sont essentiellement des marchés peer-to-peer permettant aux acheteurs et aux vendeurs de crypto de se connecter directement sans qu’un échange centralisé agisse comme intermédiaire. Les utilisateurs ou les commerçants n’ont pas à confier les échanges pour leurs fonds.

« WazirX est actuellement un échange centralisé et beaucoup de nos clients ne souhaitent pas avoir un échange centralisé. Donc pour eux, nous construisons un échange décentralisé. Nous n’avons pas encore d’ETA, il est en phase finale. Nous testons quelques éléments autour de la sécurité. Donc, une fois que cela sera fait, nous ferons une annonce », a déclaré Shetty.

La startup WazirX appartenant à Binance avait lancé le premier marché de jetons non fongibles (NFT) d’Asie du Sud en mai de cette année avec des créateurs issus de plusieurs catégories, notamment des artistes numériques, des photographes muralistes, des artistes sur toile, des artistes 3D spatiaux, des artistes de rue et des artistes visuels pour vendre leur travail. Chaque NFT est unique et ne peut pas être échangé contrairement aux crypto-monnaies, qui sont identiques les unes aux autres, et peuvent permettre des transactions commerciales.

Par exemple, un Bitcoin est égal à un autre Bitcoin ou Re 1 est égal à un autre Re 1, mais les NFT ne peuvent pas être un moyen de transactions en raison de leur unicité. Cependant, ils sont utilisés pour représenter des actifs réels tels que des œuvres d’art. “La plate-forme NFT se porte bien et nous avons l’intention de développer davantage sur la plate-forme NFT et d’apporter plus de fonctionnalités”, a ajouté Shetty.

Lisez aussi : Bénéfices de Tesla au deuxième trimestre : la société EV d’Elon Musk enregistre 23 millions de dollars de dépréciation de Bitcoin ; détient BTC d’une valeur de 1,3 milliard de dollars

Mercredi, la campagne Twitter #IndiaWantsCrypto lancée par Shetty a duré 1 000 jours. La campagne a été lancée le 1er novembre 2018, après que la Reserve Bank of India eut interdit aux banques indiennes de faire des affaires avec les échanges cryptographiques. Il visait à diffuser les bonnes informations sur la cryptographie. Shetty a déclaré qu’au début de la campagne, l’industrie de la cryptographie comptait environ 3 à 5 millions de personnes en Inde, qui est passée à environ 15 à 20 millions aujourd’hui, soit une croissance de 3 à 4 fois. De plus, le grand public d’aujourd’hui, a-t-il ajouté, comprend que la cryptographie est une nouvelle technologie et non un terme étranger par rapport à 2 à 2,5 ans auparavant.

En juin, la Direction de l’application de la loi avait émis un avis de justification à WazirX et à ses directeurs Shetty et Sameer Hanuman Mhatre. L’avis a été émis contre une violation présumée des lois de la FEMA impliquant des transactions cryptographiques d’une valeur de Rs 2 790 crore. « Jusqu’à présent, nous avons coopéré avec l’agence dans le cadre de l’enquête et préparons une réponse à l’avis détaillé que nous avons reçu sur les violations de la FEMA. Cela prendra du temps. Une fois que nous l’aurons fait, nous devrons attendre et regarder », a déclaré Shetty. WazirX compte actuellement 7,3 millions d’utilisateurs et prévoit de franchir 10 millions d’utilisateurs dans environ six mois.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.