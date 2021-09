WazirX NFT Marketplace annonce le lancement du marché secondaire

Le marché marque 100 jours sur le marché indien

WazirX NFT Marketplace a terminé 100 jours sur le marché indien. Le marché prétend avoir vendu plus de 1200 objets de collection numériques dans les jeux, les sports, la musique et les arts visuels jusqu’à la date de son lancement, le 1er juin 2021. Il a également annoncé qu’il lançait son marché secondaire qui permet aux collectionneurs NFT de répertorier et vendre leurs NFT sur un marché comme les créateurs. Selon Sandesh Suvarna, vice-président, WazirX NFT Marketplace, les NFT ont été reconnus comme les technologies émergentes clés propulsant l’innovation par la confiance et le changement.

« Avec les grands géants de la technologie entrant dans l’écosystème de la cryptographie, de nouvelles opportunités peuvent être débloquées dans cet espace de métaverse. Le marché WazirX NFT offre aux créateurs un excellent moyen de capitaliser sur des actifs uniques, d’interagir avec leurs fans et potentiellement de générer des revenus, tout en restant à la pointe de la technologie et en suivant le rythme des innovations dans le commerce et la technologie », a déclaré Suvarna.

Le marché secondaire ouvre plus d’opportunités de revenus aux artistes NTF. Par exemple, il autorise les droits de redevance de vente secondaire au créateur original de l’art NFT. Dans la phase secondaire, la place de marché WazirX NFt fournira des badges de profil aux créateurs qui ont vendu les 1000 premiers NFT vendus sur la plate-forme. À travers ces badges, la place de marché WazirX NFT vise à célébrer les premiers créateurs de NFT sur le marché indien.

«Nous avons construit le marché WazirX NFT à partir de zéro, en gardant à l’esprit que le marché indien et les sentiments autour des NFT seraient très différents de ceux auxquels nos homologues sont confrontés dans le monde. Alors que nous terminons 100 jours et célébrons la vente de plus de 1000 NFT – notre plus grande réussite est la communauté NFT inclusive et crédible que nous avons pu construire. D’un gagnant-gagnant pour les créateurs, à l’avenir, avec l’ouverture de notre marché secondaire, nous souhaitons assurer un gagnant-gagnant pour nos collectionneurs maintenant », a déclaré Vishakha Singh, vice-président, WazirX NFT Marketplace.

