WazirX survit en Inde malgré l’interdiction de la crypto

WRX est-il un bon investissement?

WazirX a la capacité de contourner l’interdiction des crypto-monnaies en étant relativement moins que les autres crypto-monnaies. Juste après son lancement en 2018, la Banque centrale de l’Inde a imposé une interdiction des crypto-monnaies en Inde. Après cela, les volumes d’échanges ont été considérablement réduits sur les principales bourses, de nombreux acteurs devant même fermer en Inde.

WazirX a réussi à survivre à cette époque en raison de sa nouveauté sur le marché. Au lieu de cela, sa plus petite taille était un bonus. Étant nouvelle à l’époque, la plate-forme était au niveau le plus bas possible, de sorte que l’interdiction avait probablement un impact plus délibéré sur les principaux échanges. Il a lancé un système peer-to-peer pour éliminer le besoin d’institutions financières. À cette époque, c’était une étape cruciale pour relier directement les vendeurs et les acheteurs.

Les volumes totaux de négociation sur la plate-forme augmentent de jour en jour. Il représente en moyenne 2,3 milliards de dollars en volume mensuel de transactions. Le prix du marché de WRX est de 3,16 $ après une baisse de 8,82% sur 24 heures au moment de la rédaction. La plateforme a une capitalisation boursière de plus de 792 982 577 $. Fondé en 2018 par Nischal Shetty, WazirX vise à être l’échange cryptographique à la croissance la plus rapide en Inde.

Le jeton natif de WazirX est WRX, basé sur la blockchain Binance. Les principaux échanges pour le trading de WRX incluent FTX, HitBTC, Binance, Gate.io et Bilaxy. Les détenteurs de crypto-monnaie sont récompensés par divers avantages, notamment le jeton aérien, l’exploitation minière commerciale WRX et des frais réduits. WazirX vise à rendre la monnaie disponible et accessible à tous en Inde.

L’acquisition par Binance est l’une des raisons cruciales qui ont contribué à la croissance de WazirX. La plate-forme a connu de nombreux hauts et bas depuis son lancement et le réseau Binance lui a permis de créer un meilleur échange.

On pense que WazirX est une excellente plate-forme pour vendre, acheter et échanger des devises virtuelles avec une grande confiance et une grande facilité. Il s’est fixé pour objectif de plaire à tous les citoyens de la révolution de la blockchain à un rythme sans précédent. WRX peut être un investissement rentable si vous recherchez une crypto avec de bons rendements. Au cours des prochaines années, WRX devrait augmenter de plus de 200%, ce qui en fait une excellente option d’investissement.