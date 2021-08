WazirX voit une augmentation de 2,648% des investisseurs des petites villes en Inde Crypto new media

Environ les deux tiers des inscriptions des zones semi-urbaines et rurales en Inde étaient des femmes, a rapporté l’échange

L’échange cryptographique indien WazirX, propriété de Binance, a annoncé que la plate-forme avait enregistré une augmentation de 2,648% des nouveaux enregistrements d’investisseurs de villes de niveau II et de niveau III comme Ahmedabad, Patna, Ranchi et Imphal cette année. Ces petites villes du deuxième pays le plus peuplé du monde représentent un énorme marché inexploité pour l’industrie de la cryptographie, faisant des découvertes de WazirX la première étape vers la construction d’une accessibilité financière et cryptographique en Inde.

Les rapports générés par RazorPay, une plate-forme de passerelle de paiement, suggèrent que 55% des nouvelles inscriptions de WazirX provenaient de petites villes, bien que les inscriptions des villes de niveau I se soient également améliorées d’un impressionnant 2,375%. Cette pénétration rapide du marché indien peut être attribuée à l’afflux d’installations Internet plus rapides et moins chères et à une baisse du prix des smartphones, a déclaré WazirX au réseau de médias local Times of India.

Parmi les autres facteurs qui ont contribué à la croissance de l’intérêt pour la cryptographie, citons les blocages induits par la pandémie qui ont conduit à une plus grande adoption numérique et la récente tendance en Inde à diversifier son portefeuille et à trouver des moyens de gagner de l’argent en ligne.

“Crypto a un potentiel immense pour supprimer les barrières financières pour l’Inde rurale et fournir un accès moins cher au capital, plus d’emplois en ligne”, a déclaré Nischal Shetty, PDG de WazirX, à propos de l’annonce.

Le rapport a en outre révélé que non seulement le plus grand échange cryptographique de l’Inde en volume atteignait les villes de niveau II et de niveau III en Inde, mais que WazirX introduisait également un nombre croissant de commerçantes dans l’économie de la cryptographie.

Environ les deux tiers des nouvelles inscriptions des zones semi-urbaines et rurales en Inde étaient des femmes, a indiqué la bourse, ajoutant que les investissements cryptographiques sont considérés comme une option de revenu secondaire viable par les femmes des petites villes qui souhaitent améliorer leur niveau de vie et atteindre la liberté financière.

Parlant de la façon dont les efforts de WazirX pour inclure plus de femmes dans l’économie cryptographique ont donné des résultats, Shetty a déclaré que les femmes “ont commencé par des investissements de base, et après cela, elles se sont familiarisées avec la cartographie, l’analyse technique … et elles ont de très bonnes connaissances sur la façon dont pour filtrer les bons projets. Et cela en soi est une très bonne compétence à avoir.

Malgré le flou réglementaire et la crainte d’une prochaine interdiction de la cryptographie dans le pays faisant office de barrière, WazirX a réussi à toucher plus de 7,3 millions d’utilisateurs avec un volume d’échanges de 21,8 milliards de dollars en 2021.